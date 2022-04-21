Шойгу збрехав Путіну про взяття Маріуполя: той "зупинив" штурм "Азовсталі"

Президент РФ Володимир Путін назвав недоцільним штурм "Азовсталі" в Маріуполі й наказав нібито скасувати його, оскільки хоче "зберегти життя та здоров'я" російських військових. Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджує, що окупанти "взяли під контроль" український Маріуполь і нібито потрібно 3-4 дні для того, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".
"Сьогодні" розповідає подробиці.
Що сказав Путін?
"Не потрібно лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в "Азовсталі" так, щоб муха не пролетіла", – заявив Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу.
Президент країни-агресора сказав, що російська сторона нібито "гарантує життя всім тим, хто здасться в "Азовсталі".
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Шойгу збрехав, що Маріуполь взято під контроль РФ
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповів Путіну, що російським військовим нібито вдалося взяти під контроль український Маріуполь. За його словами, потрібно 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".
Шойгу також назвав Маріуполь "столицею націоналістичного "Азова".
Росія зазнає серйозних втрат
Незважаючи на надскладну ситуацію, полк "Азов" за останні дві доби знищив 3 танки, 2 БМП та БТР Росії.
Як повідомляють на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.04 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 21 000 осіб ліквідовано;
- танків ‒ 829;
- бойових броньованих машин ‒ 2118;
- артилерійських систем – 393;
- РСЗВ – 136 од.;
- засобів ППО – 67 од.;
- літаків – 172;
- гелікоптерів – 151;
- автомобільної техніки – 1508 од.;
- кораблів/катерів – 8;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166;
- спеціальної техніки – 27;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
Раніше повідомляли, що Володимир Путін хотів захопити Київ за три дні, проте він не зважив, що українська армія така сильна, і його плани провалилися.