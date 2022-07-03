Шойгу у відставку! Жителі Бєлгорода в паніці від нічних вибухів (фото)

Жителі Бєлгорода шоковані нічними вибухами. Хтось вже думає, що робити у разі бомбардування, а хтось взагалі запропонував піти у відставку міністру оборони РФ Сергію Шойгу.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Так, більшість жителів Бєлгорода почали писати в чатах, що чули гучні вибухи у різних районах. У росіян почалася паніка:
- "Пі*дець, я тільки лягла"
- "Знову вибухи"
- "У людей паніка"
- "П'ять разів, аж попрокидалися всіма сусідами і вискочили на балкон"
Дехто запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу піти у відставку:
- "Шойгу у відставку", – пишуть у Мережі.
Також росіяни вже думають, куди ховатися у разі бомбардування:
- "Підвал, якщо бомбардування"
- "Ну чи залишати місто, якщо прорив і можуть у вікно постукати"
- "Не варіант, підвали багатоповерхівок = братська могила"
Крім того, бєлгородці вже знайшли зв'язок між обстрілами "збитою" ракетою та справами губернатора області:
Вибухи у Бєлгороді
У російському Бєлгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи.
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у першому повідомленні про подію заявив про "серію гучних звуків".
"Причини того, що сталося, з'ясовуються, ймовірно, спрацювало ППО", – написав він.
Пізніше чиновник заявив про 3 загиблих, 4 поранених і часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків.
До речі, це місто країни-агресора розташоване за 60 км від українського кордону.
Пізніше з'ясувалося, що у Бєлгороді прилетіла російська ракета. Так, в одному з пошкоджених будинків застрягли фрагменти ракет російської ЗРПК "Панцир С1". Таким чином, РФ вкотре сама себе обстріляла.
Перші подробиці нічних вибухів у Бєлгороді від телеведучого Олексія Бурлакова: чергова провокація російської пропаганди, жителі Бєлгорода шоковані, підозрілі висновки губернатора області – деталі у відео.