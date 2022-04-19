Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Шойгу вперше з березня виступив у Міноборони РФ із заявою про війну в Україні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 квітня, 14:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міністр оборони Росії вважає, що "звільнення ЛДНР" йде за планом
Шойгу заявив, що план звільнення "ЛДНР" виконується послідовно. Фото: колаж "Сьогодні"
Шойгу заявив, що план звільнення "ЛДНР" виконується послідовно. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вперше з березня прокоментував війну в Україні. Як повідомляє BBC, глава оборонного відомства заявив, що план нібито "звільнення" так званих "ДНР" і "ЛНР" виконується послідовно.

"Послідовно реалізується план щодо "звільнення" Донецької та Луганської "народних республік", – повідомив Шойгу, виступаючи на колегії Міноборони РФ,

Реклама

Він також додав, що на окупованих Росією територіях нібито налагоджується "мирне життя". При цьому Шойгу звинуватив США та інші західні країни роблять все, щоб максимально затягнути хід війни.

"Наростаючі обсяги постачання іноземного озброєння наочно демонструють їхні наміри провокувати київський режим воювати до останнього українця", – сказав голова Міноборони Росії.

Нагадаємо, останні три тижні Шойгу практично не з'являвся на публіці та не робив жодних заяв. Востаннє глава Міноборони РФ публічно виступав 29 березня. Тоді він назвав головну мету так званої "спецоперації" в Україні, додавши, що її основні завдання загалом було виконано.

Реклама

Як повідомляв сайт "Сьогодні", 26 березня радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що у міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу – інфаркт. Саме тому він не з'являвся на публіці.

14 квітня російський бізнесмен Леонід Невзлін також заявив, що у міністра оборони РФ Сергія Шойгу трапився інфаркт. Міністр перебував у реанімації та був підключений до приладів. За словами Невзліна, інфаркт міг виникнути не за природних причин.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 19 квітня
1
Особовий склад 20800
Особовий склад
2
Літаки 169
Літаки
3
Гелікоптери 150
Гелікоптери
4
Танки 802
Танки
5
ББМ 2063
ББМ
6
Артилерія 386
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 132
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 158
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1487
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Особисто знищив дві ворожі БМД. Володимир Балюк – десантник, позивний "Балу", головний сержант роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Відбиваючи атаку ворога, за допомогою "джавеліна" підірвав дві бойові машини десанту росіян, після чого наступ окупантів захлинувся. Загинув у тому ж бою. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Нескорені
Адам Горбатюк - заслужений артист України з Луцька, музикант, а нині - боєць Нацгвардії, кулеметник. Як і в 2015 році, зараз теж записався добровольцем. Але в окопах він не тільки воює з ворогом, а й не полишає улюбленої справи - співає для побратимів, піднімаючи бойовий дух.
Історія героя

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти