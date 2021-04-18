Шпигун, вийди геть! Які країни і за що видворили російських дипломатів

Більшість скандалів із дипломатами з Росії пов'язані зі шпигунством, – деякі країни розкрили цілі мережі – але було і пару винятків

Шпигунські скандали з дипломатами з Росії продовжують стрясати Європу. Не встигли видворити дипломатів-шпигунів з Болгарії, як приспіла Чехія, з якої вигнали відразу 18 росіян. Ми зібрали скандали з російськими дипломатами за останні півроку – і список вийшов солідний.

Чехія

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Найсвіжіший і найбільший улов західних спецслужб за останній час. Глава чеського МЗС назвав 18 російських дипломатів працівниками спецслужб РФ, які діяли під прикриттям. Причому, в Чехії припускають, що вони можуть бути причетні до вибухів на складах боєприпасів у 2014 році під Врбетіце.

Італія

У квітні італійська контррозвідка заявила про перебування в Італії не щонайменше 80 оперативників основних російських спецслужб – ГРУ, ФСБ та Служби зовнішньої розвідки, які діють під виглядом акредитованих дипломатів і обіймають посади у посольстві та консульствах РФ. Правда, на цей момент відомо про видворення тільки двох дипломатів.

Болгарія

Потроху, але регулярно висилає російських шпигунів Болгарія – за останні півроку це відбувалося принаймні тричі.

22 березня болгарський МЗС оголосив двох російських дипломатів персонами нон грата і зажадав, щоб вони покинули країну через причетність до організації шпигунської мережі . Перед цим заарештували членів групи, очолюваної колишнім високопоставленим офіцером військової розвідки, який створив мережу для шпигунства на користь Росії.

. Перед цим заарештували членів групи, очолюваної колишнім високопоставленим офіцером військової розвідки, який створив мережу для шпигунства на користь Росії. У грудні 2020 року Болгарія оголосила персоною нон грата і депортувала з країни військового аташе при дипмісії РФ у Софії, що протягом трьох років збирав інформацію, яка становить державну та службову таємницю .

. 23 вересня 2020-го видворили двох росіян з дипломатичним статусом, які протягом чотирьох років збирали дані про Збройні сили Болгарії і технічну придатність військової техніки цієї країни та передавали їх російським військовим у Москві.

Німеччина, Швеція, Польща

Одне з небагатьох видворень російських дипломатів, не пов'язане зі шпигунством. 8 лютого нинішнього року Берлін, Стокгольм і Варшава вирішили дзеркально відповісти на висилку з РФ співробітників генконсульств Швеції і Польщі в Санкт-Петербурзі і посольства Німеччини в Москві, і оголосили про депортацію російських посланників.

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Раніше російська влада оголосила персонами нон грата трьох дипломатів країн Євросоюзу, які 23 січня нібито брали участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Нідерланди

У грудні 2020 року Нідерланди оголосили персонами нон грата двох російських дипломатів за шпигунство і видворили їх із країни. Служба розвідки і безпеки країни з'ясувала, що дипломати, які працювали в російському посольстві в Гаазі, насправді є співробітниками зовнішньої розвідки РФ. Вони зокрема збирали інформацію про штучний інтелект, нанотехнології та інші наукові розробки у військовій сфері.

Україна

Україна також не залишилася осторонь масового дипломатовидворення. Дипломат посольства Росії в Києві повинен покинути нашу країну до 21 квітня. Таке рішення ухвалили після затримання в Санкт-Петербурзі і видворення українського консула Олександра Сосонюка за надуманим звинуваченням у шпигунстві.

Нагадаємо, співробітники Федеральної служби безпеки Росії затримали українського консула Олександра Сосонюканібито за те, що він намагався "отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ".

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