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Шпигунка – замість лікаря: до Навального в тюрму підіслали пропагандистку

1 квітня, 18:07

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Марія Бутіна знімає репортаж про "шикарні" умови в колонії

Після того, як засуджений російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування через відмову в лікуванні в колонії, до тюрми приїхала колишня російська шпигунка Марія Бутіна.

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Про це в своєму Twitter повідомила прессекретарка політика Кіра Ярмиш.

"Мабуть, скоро на нас чекає незабутній репортаж про чудесних співробітників ІК-2 і про жахливого Навального, який вимагає ліків", – пише Ярмиш.

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Крім того, прихильники Навального заявили, що з моменту прибуття до колонії він схуд на 8 кілограмів – з 93 до 85 кг.

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"Сам він пов'язує таку втрату ваги насамперед з тим, що йому не дають спати і будять по 8 разів за ніч", – пояснили в Telegram-каналі "Навальний".

За їхніми словами, приїхавши до колонії, Бутіна "кричала, що це найкраща і найзручніша в'язниця", у відповідь на що Навальний "15 хвилин вичитував її перед строєм ув'язнених, називаючи паразиткою і обслугою влади злодіїв".

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що 2019 року Марію Бутіну засудили в США до 18 місяців позбавлення волі за агентурну діяльність на користь Росії. Вона визнала свою провину, але через півроку її звільнили і депортували до РФ. Після повернення на батьківщину вона увійшла до експертної ради при Уповноваженому з прав людини.

Сам Навальний відбуває 2,5 року позбавлення волі у справі "Ів Роше" – в лютому йому замінили умовний строк на реальний за те, що він не відзначався у інспекторів по УДО, перебуваючи на лікуванні в Німеччині. Після етапування у нього різко погіршилося самопочуття – стала боліти спина і почали німіти ноги.

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Росія голодування опозиціонер Олексій Навальний Мария Бутина

Джерело: Сьогодні

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