"Сидимо розкумарюємо" і Захарова біля жердини: реакції Мережі на палац Путіна

Головною темою обговорення вівторка, 19 січня, без перебільшення можна назвати нове розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про палац президента Росії Володимира Путіна під Геленджиком на березі Чорного моря.

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Масштаби і деякі дивовижні споруди палацу вразили і викликали подив не тільки у росіян, а й у користувачів соцмереж по всьому світу. І вони, звісно ж, не забули вилити свій "захват" у фотожабах і мемах.

Наприклад, не одній людині цей вражаючий маєток нагадав комп'ютерну гру The Sims.

"Палац Путіна і те, як там усе вічно перебудовують, схоже, як на мене, коли я в Sims ввела код на гроші і тепер не знаю, куди їх подіти і що ТАКОГО можна на них побудувати", – пише ще одна дівчина.

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Також не оминули увагою і ігрові автомати – точно заздрять.

Відмітилися і англомовні користувачі Мережі. Одного з них вразив танцювальний автомат

"Збираюся провести залишок дня, уявляючи, як Путін виконує якісь рухи в Dance Dance Revolution у своєму секретному палаці", – пише він.

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А в таємничу "червону кімнату" путінського палацу хтось здогадався помістити спікера російського МЗС Марію Захарову, яка танцює "Калинку". Органічно вийшло, чи не так?

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Ну і куди ж без Лори Палмер. Багатьом користувачам дивна кімната з жердиною у хоромах російського президента нагадала той самий таємничий вігвам зі знаменитого серіалу Девіда Лінча "Твін Пікс".

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Судячи з усього, "червона кімната" з жердиною і кальянами особливо вразила уяву обивателів.

Не оминули увагою і "склад бруду".

Слухайте головні новини вівторка в подкасті "Що сьогодні?" від 19 січня .

Нагадаємо, згідно з розслідування російського опозиціонера Олексія Навального, палац президента Росії Володимира Путіна під Геленджиком на березі Чорного моря є чи не найсекретнішим об'єктом, що охороняється в Росії, неймовірних масштабів і з загадковими спорудами.

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