Сили сторін на новому ТВД. Чим загрожує Путіну війна з Литвою через коридор до Калінінграду

Через закриття транзиту Калінінграда виникла загроза виникнення нового театру військових дій

Якщо Росія наважиться атакувати Литву, наслідки для Кремля будуть плачевними. Фото: колаж "Сьогодні"

Між Москвою та Вільнюсом розгорівся скандал через заборону транзиту російських вантажів через територію Литви. РФ, розмахуючи зброєю, почала загрожувати усьому населенню Литви. Сайт "Сегодня" з'ясував, чи готова Литва чинити військовий опір Росії у разі вторгнення, чи заступиться за прибалтійську країну НАТО і чим ця війна закінчиться для Путіна.

Калінінградський транзит

18 червня Литва оголосила Росії про заборону залізничного транзиту російських товарів, що потрапили під санкції ЄС, через територію країни між Калінінградською областю та основною територією РФ. А в середу, 22 червня, під заборону потрапили і вантажні автоперевезення.

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МЗС Литви пояснило це рішення тим, що отримало роз'яснення Європейської комісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари та вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення має бути заборонено.

"Пасажири та товари, на які не поширюється санкційний режим ЄС, продовжують перевозитися територією Литви до Калінінградської області та з неї. Литва не вводила жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на цей транзит. Литва послідовно реалізує санкції ЄС" , – повідомили у Міністерстві закордонних справ.

У Кремлі назвали дії Литви провокаційними і навіть ворожими, і одразу пригрозили наслідками, які "на собі відчують" усі жителі Литви Одночасно з погрозами Росія почала традиційно розмахувати зброєю, організувавши в Калінінградській області військові навчання, тим самим провокуючи виникнення нового ТВД (театру військових дій – Ред.).

Микола Патрушев пригрозив Литві заходами у відповідь. Фото: колаж "Сьогодні"

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Чи зможе Литва протистояти Росії

З 2015 року Литва, як і інші країни Прибалтики, почала активно нарощувати військовий бюджет. Країна вкладає у нову зброю та підготовку солдатів близько одного мільярда доларів на рік, і ця цифра постійно зростає.

Кількість військовослужбовців також зростає. У тому ж 2015 році Вільнюс вирішив відродити службу на заклик. В армію закликають молодих людей віком від 18 до 23 років, а термін служби – дев'ять місяців. За даними довідника Military Balance 2022 від Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), таке рішення дозволило збільшити чисельність армії до 23 тисяч осіб. Крім того, в резерві знаходиться до 90 тисяч осіб.

Чисельність армії Литви – 23 000 солдатів. Крім того, в резерві знаходиться до 90 000 осіб. Фото: DELFI

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Незважаючи на те, що на озброєнні литовська армія не має винищувачів, бомбардувальників, танків і реактивних систем залпового вогню, останні сім років Литва серйозно реформувала свої збройні сили і створила компактну і дуже мобільну армію. Литовські військові пересуваються на сучасних німецьких бронемашинах піхоти Boxer (у Литві їх називають Vilkas, "Вовк"), оснащених протитанковими ракетами, кулеметами та сучасними системами наведення.

Загалом таких машин у литовської армії близько 80. Але після початку війни в Україні Вільнюс замовив ФРН ще 120 одиниць. За своїми ходовими якостями Vilkas перевершують російські бронемашини: вони швидші, маневреніші та автономніші, а також сильніше зав'язані на командне управління, що допомагає проводити узгоджені та швидкі атаки.

Зазначимо, що згідно з дослідженнями, бої у місті найбільш небезпечні для живої сили супротивника. Саме тому наявність сучасної маневреної техніки, такої як Vilkas, може відіграти вирішальну роль навіть при зустрічі з ворогом, який перевершує за силою та чисельністю.

На озброєнні армії Литви є 80 бронемашин піхоти Vilkas. Фото: waronline.org

Крім бронемашин на охороні держави стоять знову ж таки німецькі самохідні артилерійські установки PzH 2000. При використанні сучасних типів снарядів з GPS-наведенням, "самохідка" може прицільно випускати до 12 снарядів за хвилину, координуючи роботу з радарів контрбатарей. Литовська армія має 16 гаубиць цього типу.

Однак навіть незважаючи на те, що технічно озброєння Литви перевершує основну масу російської техніки, його кількості буде недостатньо, щоб протистояти РФ. Тому ще в 2017 році було прийнято нову національну стратегію, яка концентрується на максимальному зрощенні збройних сил Литви та НАТО.

Самохідна артилерійська установка PzH 2000 може випускати до 12 снарядів за хвилину. Фото: novostivl

На допомогу прийде НАТО

З 2004 року Литва є членом НАТО. На початку 2022 року на території країни розмістилося понад 1,5 тис. солдатів альянсу, в основному з Німеччини та Нідерландів. Повітряне патрулювання здійснюють два загони винищувачів із Данії та Португалії, по чотири F-16AM у кожному.

Спроби Росії підняти градус напруженості за допомогою загроз Литві швидко остудили в США. Представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що Америка готова підтримати Литву у разі військової агресії Росії.

За словами Прайса, США дотримуються п'ятої статті Північноатлантичного альянсу, де йдеться про те, що напад на одного члена НАТО є нападом на всіх. У США також схвалили економічні заходи, вжиті проти країни-агресора.

Нед Прайс: "Напад на одного члена НАТО – напад на всіх". Фото: Держдеп США

Літаки НАТО накриють усю Росію до Москви

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що якби Росія зважилася атакувати Литву, наслідки для Кремля були б плачевними.

"Альянс НАТО одразу включився б у війну. Першими б у бій вступили німці, оскільки в Литві стоїть танковий батальйон ФРН. І вже зараз Литва просить збільшити його до розміру бригади" , – каже "Сьогодні" Жданов.

Експерт також зазначив, що у сусідній Естонії, вздовж кордону, розміщено батальйон солдатів США.

"А в Латвії авіаційне крило НАТО. Якщо літаки піднімуться у повітря, то накриють усю Росію до Москви. Путін це розуміє, він же не самогубець. Тому він не розпочне війну з Литвою", – підсумував Жданов.

Олег Жданов: "Літаки НАТО накриють всю Росію до Москви". Фото: колаж "Сьогодні"

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що Литва з 22 травня зупинила імпорт електрики з Росії.

Також ми писали, що Литва є першою серед країн ЄС відмовилася від російського газу .