Ситуація у Маріуполі та посилення санкцій проти РФ. Що пишуть західні ЗМІ про війну

Провідні світові ЗМІ уважно стежать за ситуацією в Україні. За геноцид населення та військове вторгнення до нашої країни США та багато інших країн вирішили посилити санкції проти РФ. Також преса окрему увагу приділяє ситуації у Маріуполі.
Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа, де основною темою стали санкції проти РФ через війну в Україні.
Нові санкції проти РФ
Через вторгнення в Україну США розширили пакет санкцій проти Російської Федерації. Як пише Wall Street Journal, новий пакет американських санкцій включатиме заборону на всі нові інвестиції в Росію і заморожування іноземних активів деяких найбільших російських банків.
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Заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Марцін Пшидач вважає розширення заборони імпорту російського вугілля недостатніми заходами зі стримування агресора. Onet.pl повідомляє, що польська сторона закликала до більш далекоглядних санкцій, насамперед – до заборони нафти та газу з РФ.
Крім того, американський Мінфін вводить санкції проти Hydra, найбільшої російськомовної платформи в даркнеті, а також криптобіржі Garantex. Financial Times зазначає, що санкції передбачають, що всі активи цих формувань у власності громадян США будуть заморожені.
Погіршення ситуації у Маріуполі
За інформацією британської розвідки, у місті погіршується гуманітарна ситуація Більшість жителів, які залишаються у місті, не мають світла, зв'язку, ліків, тепла й води.
Біля міста, яке перебуває в облозі, після ракетних ударів Росії затонуло вантажне судно під прапором Домініки. Як повідомляє Reuters, вважалося, що "Азбург" був без вантажу і стояв біля причалу в Маріуполі.
Звірства російських окупантів
Видання The New York Times опублікувало відео, на якому окупанти вели вогонь по чоловікові на велосипеді у Бучі. Мирного мешканця було вбито після того, як він повернув на вулицю Яблонську, зайняту російськими військами. Після того, як окупанти покинули Бучу, тіло лежало саме в цьому місці.
Військові злочини російських окупантів
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані. Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- З'ясувалося, що у Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежали тіла вбитих людей, деяким з убитих було по 14 років.
- Крім того, військові РФ у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин та підрозділів ЗС РФ та РГ, які скоїли військові злочини у Київській області – Бучі, Гостомелі та Ірпені. Також він зазначив, що масові тортури, зґвалтування та вбивства мирних жителів Бучі та Ірпеня російськими окупантами розпочалися за два тижні до їхнього відступу від захоплених населених пунктів Київської області.
- Лідери Франції та Німеччини вважають, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини.