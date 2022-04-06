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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Ситуація у Маріуполі та посилення санкцій проти РФ. Що пишуть західні ЗМІ про війну

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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6 квітня, 10:08
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США готують черговий удар по економіці РФ
Нові санкції ще сильніше вдарять по Росії
Нові санкції ще сильніше вдарять по Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Провідні світові ЗМІ уважно стежать за ситуацією в Україні. За геноцид населення та військове вторгнення до нашої країни США та багато інших країн вирішили посилити санкції проти РФ. Також преса окрему увагу приділяє ситуації у Маріуполі.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа, де основною темою стали санкції проти РФ через війну в Україні.

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Нові санкції проти РФ

Через вторгнення в Україну США розширили пакет санкцій проти Російської Федерації. Як пише Wall Street Journal, новий пакет американських санкцій включатиме заборону на всі нові інвестиції в Росію і заморожування іноземних активів деяких найбільших російських банків.

Заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Марцін Пшидач вважає розширення заборони імпорту російського вугілля недостатніми заходами зі стримування агресора. Onet.pl повідомляє, що польська сторона закликала до більш далекоглядних санкцій, насамперед – до заборони нафти та газу з РФ.

Крім того, американський Мінфін вводить санкції проти Hydra, найбільшої російськомовної платформи в даркнеті, а також криптобіржі Garantex. Financial Times зазначає, що санкції передбачають, що всі активи цих формувань у власності громадян США будуть заморожені.

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Погіршення ситуації у Маріуполі

За інформацією британської розвідки, у місті погіршується гуманітарна ситуація Більшість жителів, які залишаються у місті, не мають світла, зв'язку, ліків, тепла й води.

Біля міста, яке перебуває в облозі, після ракетних ударів Росії затонуло вантажне судно під прапором Домініки. Як повідомляє Reuters, вважалося, що "Азбург" був без вантажу і стояв біля причалу в Маріуполі.

Звірства російських окупантів

Видання The New York Times опублікувало відео, на якому окупанти вели вогонь по чоловікові на велосипеді у Бучі. Мирного мешканця було вбито після того, як він повернув на вулицю Яблонську, зайняту російськими військами. Після того, як окупанти покинули Бучу, тіло лежало саме в цьому місці.

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Військові злочини російських окупантів

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Гелікоптери 135
Гелікоптери
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Танки 684
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