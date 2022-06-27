Скандальна Більченко засвітилася в РФ з символом "Z" на грудях (фото)

Також зрадниця заплела косички та зав'язала їх біло-синьо-червоними резинками

Євгенія Більченко з'явилася в РФ з пропагандистською символікою. Фото: колаж "Сьогодні"

Скандальна викладачка-русофілка Євгенія Більченко засвітилася в Росії з символікою окупантів "Z". Її сфотографували на пропагандистському заході, де показували "трофеї" російських загарбників.

Про це повідомив український активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

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На опублікованому фото можна побачити, що Більченко одягнена у чорну футболку з принтом у формі літери Z, яку окупанти малюють на своїй техніці та носять як шеврон на формі.

Літера Z на Більченко оформлена у кольорах російського прапора. Також зрадниця заплела кіски та зав'язала їх біло-синьо-червоними резинками.

"Пам‘ятаєте, була така викладачка в НПУ Драгоманова Євгенія Більченко? Студенти вимагали її звільнити за антиукраїнську пропаганду, але керівництво вишу до останнього цього не робило. Зрештою під тиском суспільства вигнали. І правильно. Бо зараз Більченко має ось такий вигляд. Це вона у Росії", – написав Стерненко.

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Більченко з пропагандистською символікою

За що Більченко не люблять в Україні

Наприкінці січня 2021 року студентка університету Драгоманова заявила, що кидає навчання через викладачку-сепаратистку. Вона розповіла, як Більченко називала війну Росії проти України "громадянською війною", а демократично обрану владу – неонацистським режимом.

Незабаром виявилося, що це не перші антиукраїнські заяви викладачки – кілька років тому вона заявила, що розчарувалася у Революції Гідності, а на Донбасі немає російських найманців.

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Більченко розповіла сайту "Сьогодні" у лютому, що її усунули від викладання, керівництво вишу засудило слова професора та вирішувало питання про її звільнення. Незабаром її скоротили з усією кафедрою, і Більченко поїхала до РФ.

Раніше ми розповідали, що Більченко поскаржилася в Мережі, що і в РФ її не підтримали. Тепер росіяни цькують жінку.