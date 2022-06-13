"Скоро вже село захоплять": у Брянській області повідомляють про нові "хлопки"

У місцевих пабликах обговорювали ситуацію

У Брянській області активно обговорювались гучні вибухи. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Брянській області Росії місцеві жителі знову повідомляють про невідомі "хлопки". Водночас на сайті брянського МНС немає інформації.

Про це повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Що відбувається

"Фото з місця ймовірного НП з'явилися в соцмережах. У місцевих пабликах активно обговорювалися гучні вибухи, що лунають із боку кордону. На сайті брянського МНС інформації про пожежу немає", – написав він.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

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Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

У Росії заявляли, що ЗСУ нібито обстріляли село Случевськ Погарського району, що в Брянській області. Внаслідок влучення снарядів спалахнули два будинки. Сайт "Сьогодні" раніше з'ясовував, що відбувається у прикордонних областях і хто може стояти за атакою на військові та інфраструктурні об'єкти РФ.