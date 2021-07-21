У п'ять разів вище офіційної: у Росії "злили" реальну статистику по COVID-19

Журналісти трьох видань з'ясували, що реально переживших коронавірус може бути вже близько 30 млн росіян

У Росії фіксується зростання захворюваності на коронавірус / Колаж "Сегодня"

Росіян, які перенесли коронавірус, може бути в п'ять разів більше, ніж офіційно зареєстроване за час пандемії число хворих в РФ. Їх може бути 29 млн людина проти шісти мільйонів, про які заявляє Мінздрав Росії.

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До таких висновків прийшли журналісти трьох російських видань: "Медузи", "Медіазони" і "Холода".

Суть розслідування

Російські журналісти проаналізували дані сертифікатів, які оформляються на Єдиному порталі держпослуг і функцій Росії. Сертифікати необхідні для того, щоб, зокрема, безперешкодно відвідувати ресторани. Вони видаються вакцінованим, одужавшим і власникам свіжого негативного ПЛР-тесту.

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У цьому документі значиться унікальний номер людини, яка вже одужала. У сертифікатах, які отримують на руки москвичі, він закреслений і має восьмизначне число. Це означає, що мова йде про десятки мільйонів перехворіли росіян, які перенесли вірус. У той же час офіційна статистика дає всього 6 млн.

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До редакції "Медузи" прийшов сертифікат, який побічно підтверджує, що мова вже йде про три десятки мільйонів перехворіли. Самий останній з надісланих сертифікатів був від людини, яка одужала в кінці червня 2021 року. І він має порядковий номер 27 мільйонів 300 тисяч.

"В одному з федеральних відомств, знайомий з роботою Федерального реєстру, на питання про те, чи відповідає ця цифра кількості записів в регістрі, відповіли: " Так і є"", сказано в публікації.

Офіційно, за останню добу в Росії зареєстрували 23 704 нових випадки COVID-19. Станом на 21 червня, заражених коронавірусом росіян з початку пандемії налічується трохи більше 6 млн людина.

"Ваша інформація про 27 мільйонів випадків захворювання COVID-19 або пневмонією не відповідає дійсності. Актуальна інформація про кількість випадків COVID-19, в тому числі без клінічних проявів, щодня повідомляється Оперативним штабом по попередженню завезення і розповсюдження нової коронавірусної інфекції на території Росії і публікується у відкритому доступі", – так прокоментували розслідування в Мінздраві РФ.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє, що на 20 липня зафіксовано вже понад 190 млн випадків коронавірусної інфекції в світі з початку пандемії. Число летальних випадків перевищило 4 млн.

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Росія входить в четвірку "лідерів" по захворюваності. На першому місці залишаються Сполучені Штати – 33 741 532 випадки. На другому – Індія (31 174 322), на третьому – Бразилія (19 376 574). А на четвертому – РФ з 6 006 536 хворими.

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Нагадаємо, раніше в ВООЗ заявили, що в світі починається рання стадія третьої хвилі коронавируса через нового штаму "Дельта", який вже поширився на 111 країн.

У світі починається рання стадія третьої хвилі коронавируса через нового штаму "Дельта", який вже поширився на 111 країн.

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