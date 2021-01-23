Спочатку сніжками, а потім і ногами: у Москві протестувальники не пропустили машину з мигалкою (відео)

У Москві уздовж Кольорового бульвару і скверу учасники акції закидали сніжками машину з мигалкою, очевидно, урядову, з криками: "Ганьба!".
На цьому відео протестувальники вже зупинили автомобіль і б'ють його ногами:
Несанкціоновані акції протесту в Москві й у регіонах Росії почалися сьогодні, 23 січня. Причиною став арешт опозиційного політика Олексія Навального 18 січня.
Нагадаємо, дружину Навального Юлію вже випустили з відділення поліції.
Раніше підтримати Навального вийшли й російські знаменитості.
Російський поліцейський став на бік Олексія Навального:
Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального
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