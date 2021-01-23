Спочатку сніжками, а потім і ногами: у Москві протестувальники не пропустили машину з мигалкою (відео)

Москвичі скандували: "Ганьба!", а тоді зупинили автомобіль, що схожий на урядовий

У Москві уздовж Кольорового бульвару і скверу учасники акції закидали сніжками машину з мигалкою, очевидно, урядову, з криками: "Ганьба!".

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На цьому відео протестувальники вже зупинили автомобіль і б'ють його ногами:

Несанкціоновані акції протесту в Москві й у регіонах Росії почалися сьогодні, 23 січня. Причиною став арешт опозиційного політика Олексія Навального 18 січня.

Нагадаємо, дружину Навального Юлію вже випустили з відділення поліції.

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Раніше підтримати Навального вийшли й російські знаменитості.

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