Вдома – погром, на підлозі – кров: якутський шаман Габишев знову в психлікарні

У Росії вкотре доставили до психіатричної лікарні "якутського шамана" Олександра Габишева, який в 2019 році оголосив похід до Москви, аби "вигнати" президента Володимира Путіна.
Про це повідомляє Нова газета, посилаючись на координатора "Правозахисту Листівки" Олексія Прянишникова.
За його словами, зараз Габишев знаходиться в Якутському республіканському психоневрологічному диспансері, куди його насильно відвезли поліцейські. З якої причини – невідомо. Імовірно, приводом послужили оголошені ним раніше цього місяця плани відновити в березні свій похід.
"Вже не вперше він оголошує про відновлення походу і не впершие його ізолюють відразу після оголошення, оскільки законних способів зупинити його пересування країною немає, оскільки Габишев – вільна людина, не обмежена у свободі пересування будь-якими законними заходами", – стверджує Прянишников.
При цьому двері будинку Габишева зламані, всі речі розкидані, на підлозі – плями, схожі на кров, а його телефон і зошити вилучили.
Нагадаємо, що чоловік вже близько двох років безуспішно намагається дійти до Москви – його вже неодноразово затримували, а також відправляли до психдиспансеру. Щоразу його звільняли, після чого він відновлював ходу.
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