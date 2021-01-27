Русский
$ 28,15
34,19
  1. Світові новини
  2. Росія

Вдома – погром, на підлозі – кров: якутський шаман Габишев знову в психлікарні

27 січня, 14:49

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Два тижні тому "чаклун" оголосив про намір відновити похід проти Путіна

У Росії вкотре доставили до психіатричної лікарні "якутського шамана" Олександра Габишева, який в 2019 році оголосив похід до Москви, аби "вигнати" президента Володимира Путіна.

Реклама

Про це повідомляє Нова газета, посилаючись на координатора "Правозахисту Листівки" Олексія Прянишникова.

За його словами, зараз Габишев знаходиться в Якутському республіканському психоневрологічному диспансері, куди його насильно відвезли поліцейські. З якої причини – невідомо. Імовірно, приводом послужили оголошені ним раніше цього місяця плани відновити в березні свій похід.

"Вже не вперше він оголошує про відновлення походу і не впершие його ізолюють відразу після оголошення, оскільки законних способів зупинити його пересування країною немає, оскільки Габишев – вільна людина, не обмежена у свободі пересування будь-якими законними заходами", – стверджує Прянишников.

В тренді
Сліпий прозрів, водень в кожен будинок і півмільйона за життя після смерті. 3 головні новини науки (рос.)

При цьому двері будинку Габишева зламані, всі речі розкидані, на підлозі – плями, схожі на кров, а його телефон і зошити вилучили.

Фото: Правозахисту Листівки
Реклама

Нагадаємо, що чоловік вже близько двох років безуспішно намагається дійти до Москви – його вже неодноразово затримували, а також відправляли до психдиспансеру. Щоразу його звільняли, після чого він відновлював ходу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія якутія психлікарня шамани шаман Габышев
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиці
Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиціРосія
Окрема
Окрема "держава" всередині Росії: Навальний показав палац Путіна (фото)Росія
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти ПутінаПолітика
На картах Google Maps з'явився палац Путіна
На картах Google Maps з'явився палац ПутінаРосія
Це стара платівка: в Кремлі відреагували на розслідування про палац Путіна
Це стара платівка: в Кремлі відреагували на розслідування про палац ПутінаРосія
Одним абзацом. За що арештували Навального
Одним абзацом. За що арештували НавальногоРосія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти