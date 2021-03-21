Зняла репортаж про "віллу Навального": російській пропагандистці вручили престижну нагороду

Премію "Золоте перо Росії" отримала пропагандистка Анастасія Попова, яка зняла репортаж про квартиру в Німеччині, де жив політик Олексій Навальний після лікування.

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Про це повідомляють на сайті Спілки журналістів РФ.

Організатори підкреслюють, що премію Попова отримала за свої репортажі з "воюючої Сирії". Але, по факту, нагороду їй вручили практично відразу після репортажу про Навального. Ймовірно саме цей сюжет посприяв.

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Йдеться про будинок, який орендував Навальний з сім'єю після того, як був виписаний з госпіталю, де проходив лікування після отруєння "Новачком". У сюжеті пропагандистка обурюється вартістю будинку, показує всі куточки аж до йоржиків для унітазу.

Після оприлюдненого сюжету з'явилася реакція власника будинку. Він повідомив, що пропагандисти ввели його в оману. Вони назвалися сімейною парою туристів і вели зйомку без дозволу. Йому довелося звернутися в поліцію.

Раніше ми повідомляли, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про нагородження гендиректора пропагандистського "Першого каналу" Костянтина Ернста орденом "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня.

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