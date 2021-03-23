Собчак взяла інтерв'ю у маніяка: депутат звернулася до прокуратури

Віктор Мохов зробив загрозливу заяву на адресу однієї зі своїх жертв

"Скопинський маніяк" Віктор Мохов ризикує знову опинитися за гратами через бажання "зайнятися" однією з дівчат, яких він майже чотири роки тримав своїми секс-рабинями.

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Відсидівший злочинець продовжує відвідувати інтерв'ю і вилучати вигоду з скоєних злочинів. Одне з них розгляне російська прокуратура і вирішить – виправився злочинець по-справжньому чи ні.

Сайт "Сьогодні" розбирається в продовженні історії російського викрадача і його жертв.

Що сталося?

Російська журналістка і політик Ксенія Собчак опублікувала в своєму YouTube-каналі інтерв'ю з Віктором Моховим і однією з його полонянок – Катериною Мартинової.

Згадуючи, як він тримав дівчат у підвалі, "скопинський маніяк" сказав:

"Катя там жила – вона не народжувала, а Лена (друга полонянка Олена Самохіна – ред.) народжувала. А зараз навпаки вийшло: Катя народила, а Лена ні. Від мене народила і більше не народжує. Треба знову мені зайнятися нею".

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Варто зазначити, що за кілька днів до публікації інтерв'ю Слідчий комітет РФ заявив, що Мартинова відмовилася від запропонованого їй державного захисту.

Передісторія

У 2000 році Віктор Мохов викрав у місті Скопин в Рязанській області РФ 14-річну Катерину Мартинову і 17-річну Олену Самохіну. Дівчата 3 роки і 7 місяців жили у створеному викрадачем підземному бункері – вони регулярно терпіли сексуальне насильство, позбавлення їжі, води, світла і тортури сльозогінним газом.

За час свого ув'язнення Самохіна народила від свого викрадача двох синів – Влада і Олега. Обох хлопчиків Мохов підкинув іншим людям.

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У 2005 році "скопинского маніяка" засудили до 17 років позбавлення волі. Відсидіши увесь термін, 3 березня 2021 року він вийшов на свободу і заявив, що хоче зустрітися зі своїми синами.

Віктор Мохов. Фото: скріншот

Звернення до прокуратури

Депутат Держдуми РФ Оксана Пушкіна попросила Генпрокуратуру перевірити слова Віктора Мохова і дати правову оцінку його висловлюванням.

"Ймовірно, за весь час відбування покарання чоловік так і не усвідомив свою провину і не кається у скоєному. Крім того, його висловлювання можна оцінити як пряму загрозу дівчині. Сусіди Віктора Мохова також побоюються за безпеку своїх дітей", – цитує текст поданого нею документа Telegram-канал Підйом.

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Реакція громадськості

Інтерв'ю Собчак викликало широкий громадський резонанс – загалом за добу ролик набрав понад 2 млн переглядів. Проте багато користувачів засудили не лише самого відсидівшого викрадача і насильника, але й інтерв'юера.

Деякі коментатори дивуються через те, як Мохов зумів монетизувати свої злочини і стати через них популярним.

Нагадаємо, що в 2019 році в російському Архангельську люди влаштували самосуд над чоловіком, якого вважали маніяком.

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