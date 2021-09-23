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Збіг? У Пермі після бійні в університеті знайшли мертвим головного слідчого регіону

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
23 вересня, 21:33
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ЗМІ повідомляють, що він міг покінчити життя самогубством після наради з головою СКР Бастрикіним
Сарапульцева знайшли мертвим через кілька годин після наради з головою СКР Олександром Бастрикіним/Фото СКР/Колаж "Сьогодні"
Сарапульцева знайшли мертвим через кілька годин після наради з головою СКР Олександром Бастрикіним/Фото СКР/Колаж "Сьогодні"

У Пермі знайшли мертвим полковника юстиції Слідчого комітету Росії (СКР) Сергія Сарапульцева, який займався розслідуванням розстрілу студентів і викладачів у місцевому університеті, жертвами якого стали шестеро осіб.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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Джерело агентства повідомило, що Сарапульцев наклав на себе руки ввечері 23 вересня, і це не пов'язано з його службою. Тіло полковника, який зайняв свій пост 2018 року за указом президента РФ Володимира Путіна, знайшли в його котеджі.

"За фактом загибелі керівника пермського управління СК почалася процесуальна перевірка. Перевірку проводить центральний апарат комітету", – заявила журналістам представник СКР Світлана Петренко.

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Зараз в Пермі пербуває голова СКР Олександр Бастрикін. Він прибув до міста в зв'язку з розслідуванням НП в пермському університеті і в день смерті Сарапульцева провів оперативну нараду щодо роботи слідства і дав конкретні вказівки.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, під час наради деякі місцеві слідчі були відсторонені від розслідування резонансного нападу на виш.


Детальніше на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/23/09/2021/614c950e9a794763c41c7399

НП в університеті

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