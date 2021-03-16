Творець "Супутника" назвав причину тромбозу після вакцини AstraZeneca

Олександр Гінцбург каже, що препарат міг бути недостатньо очищений

Можливою причиною утворення тромбів після застосування вакцини від коронавірусу AstraZeneca є неякісне очищення препарату.

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Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на Олександра Гінцбурга – директора центру ім. М. Ф.Гамалії в Москві, який розробив вакцину "Супутник V".

"На це запитання точно дадуть відповідь експерти в Євросоюзі, які нині оцінюють ці випадки, пов'язані, вочевидь, з тромбозом у ряду вакцинованих цим препаратом, докази можливого зв'язку між цими двома явищами і можливого механізму", – заявив експерт на онлайн-брифінгу.

За словами Гінцбурга, якщо такий взаємозв'язок буде встановлено, то винен не сам препарат, а ступінь його очищення, який буває дво- і триетапним.

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"Можливо, в цьому випадку використовували неповноцінний ступінь очищення і якісь продукти, які могли залишитися в кінцевому продукті, могли сприяти агрегації тромбоцитів у частини пацієнтів, які отримали цей препарат. Це моє припущення", – розповів Гінзбург.

Нагадаємо, Європейське агентство лікарських засобів поки не бачить доказів того, що препарат AstraZeneca викликає захворювання на тромбоз.

Також ми повідомляли, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив: чутки про відмову від використання AstraZeneca в Європі можуть бути пов'язані з масовою інформаційною кампанією проти неї з боку Росії. Мета – розчистити фармринок для російського "Супутника V".

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