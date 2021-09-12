"Літак весь зім'ятий". Перше відео з місця катастрофи літака L-410 в Росії

Рідні на зв'язку з пасажирами. Першими на допомогу людям прийшли місцеві жителі

До місця аварії дісталися рятувальники / Колаж "Сьогодні"

Пасажирів літака L-410, який впав у тайзі в Іркутській області Росії виявили рятувальники. У людей численні переломи.

Про це розповіли порталу Baza родичі пасажирів, які виходять на зв'язок.

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Син пасажирки Олени Полулях розповів виданню, що перебуває на зв'язку з матір'ю. За її словами, всі пасажири вижили, а просто зараз їх знайшли водії швидкої і вирушили по рятувальників, щоб привести тих до лайнера.

"Пасажири літака почали кричати, коли помітили в тайзі ліхтарі рятувальників", – розповів син жінки.

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L-410 упав на дерева. За даними порталу, першими на допомогу до людей прийшли двоє місцевих жителів, один з них виявився лікарем.

"Літак весь зім'ятий! У людей руки, ноги переламані..." – повідомив один з пасажирів лайнера. За його даними, щонайменше чотири людини загинули.

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За даними Baza, уламки літака виявлені за два кілометри від села Казаче (в інших повідомленнях згадується Казачинське. – Авт.) – на острові. За попередніми даними, жертвами катастрофи стали двоє людей, можливо, обидва пілоти. Також відомо, що серйозно поранені кілька людей. Вони лежать під уламками і не можуть ворушитися.

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