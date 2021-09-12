"Літак весь зім'ятий". Перше відео з місця катастрофи літака L-410 в Росії

Пасажирів літака L-410, який впав у тайзі в Іркутській області Росії виявили рятувальники. У людей численні переломи.
Про це розповіли порталу Baza родичі пасажирів, які виходять на зв'язок.
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Син пасажирки Олени Полулях розповів виданню, що перебуває на зв'язку з матір'ю. За її словами, всі пасажири вижили, а просто зараз їх знайшли водії швидкої і вирушили по рятувальників, щоб привести тих до лайнера.
"Пасажири літака почали кричати, коли помітили в тайзі ліхтарі рятувальників", – розповів син жінки.
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L-410 упав на дерева. За даними порталу, першими на допомогу до людей прийшли двоє місцевих жителів, один з них виявився лікарем.
"Літак весь зім'ятий! У людей руки, ноги переламані..." – повідомив один з пасажирів лайнера. За його даними, щонайменше чотири людини загинули.
За даними Baza, уламки літака виявлені за два кілометри від села Казаче (в інших повідомленнях згадується Казачинське. – Авт.) – на острові. За попередніми даними, жертвами катастрофи стали двоє людей, можливо, обидва пілоти. Також відомо, що серйозно поранені кілька людей. Вони лежать під уламками і не можуть ворушитися.
Що відомо
- Літак упав за чотири кілометри від села Казачинське.
- За попередньою інформацією, літак зруйнувався під час падіння, а кілька людей встигли вибратися із салону.
- Літак упав з малої висоти. Чотири людини вижили, одна особа перебуває в критичному стані. Ще 11 людей затиснуло в салоні, в якому вони стані, невідомо.
- Губернатор області Ігор Кобзєв повідомив, що всі вижили.
- Рятувальники перевіряють інформацію про загибель одного з пілотів під час аварії L-410 під Іркутськом.