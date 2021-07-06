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Рятувальники виявили уламки зниклого на Камчатці Ан-26

6 липня 2021 13:03

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Рятувальники вирушили у район виявлення уламків. Географічні особливості ландшафту ускладнюють рятувальну операцію

Літак Антонов Ан-26 розбився. Фото: колаж "Сьогодні"

Літак Антонов Ан-26 розбився. Фото: колаж "Сьогодні"

Уламки Ан-26, зниклого на Камчатці, виявлені з вертольота рятувальників біля берега – у 3,8 кілометра від селища Палана.

Як повідомляє Інтерфакс, катастрофа сталася, імовірно, під час заходу на друге коло. У район виявлення уламків вирушили фахівці для їх обстеження і дачі остаточної оцінки приналежності уламків.

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За попередніми даними, загинули всі пасажири і екіпаж.

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Перше фото місця аварії Ан-16. Фото: Life shot

Перше фото місця аварії Ан-16. Фото: Life shot

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Зазначається, що 6 липня літак Ан-26, що здійснював пасажирський рейс Петропавловськ-Камчатський – Палана, в зазначений час не вийшов на плановий сеанс зв'язку. За попередніми даними, на борту літака перебувають 22 пасажири, в тому числі одна дитина, і 6 членів екіпажу.

Також нагадаємо, біля Гаваїв звалився Boeing. Інцидент стався вранці 2 липня за місцевим часом за декілька кілометрів від аеропорту "Калаелоа" на острові Оаху. Після цього оперативно почали рятувальну операцію.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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