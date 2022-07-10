Спецслужби Росії взяли Латвію "на приціл": що вигадали окупанти

Москва та Мінськ зацікавлені у будь-яких відомостях про прикордонні регіони Латвії

Окупанти. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба держбезпеки Латвії (VDD) заявила, що розвідки Росія та Білорусі дуже зацікавлені у вербуванні чиновників у прикордонних регіонах, де розгортаються сили союзників по НАТО.

Про це повідомляє Delfi.

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Зазначається, що російські та білоруські спецслужби завжди були зацікавлені у вербуванні латвійських державних та муніципальних чиновників, які володіють інформацією, яка містила б державну таємницю чи інші дані з обмеженим доступом.

Відповідно до аналізу VDD, у сфері інтересів спецслужб Росії та Білорусі – реакція Латвії та її союзників на вторгнення Росії до України, зокрема нарощування військового потенціалу на зовнішньому кордоні НАТО.

Також Москва та Мінськ зацікавлені у будь-яких відомостях про прикордонні регіони Латвії, які були б корисними для оновлення оперативних планів у разі переростання ситуації у ширший військовий конфлікт.

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Крім того, спецслужби двох країн націлені на вербування посадових осіб органів самоврядування поблизу східних кордонів країни, де розгорнуто сили союзних країн.

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