Спікер Держдуми повідомив, що найкращі курорти ОРДЛО чекають на депутатів РФ

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін цілком серйозно почав агітувати за відпочинок на "знаменитих курортах", захоплених внаслідок воєнних дій бойовиками незаконних утворень "Л/ДНР". Спочатку він запропонував там відпочити своїм колегам.
Про це повідомляють російські інформаційні пропагандистські ресурси.
Заява
"У нас з вами буде час, а зараз у нас з вами пленарне засідання. Потім можна цілком спокійно, причому оформивши відрядження без, відповідно, пропусків відвідувань зали Державної Думи, де приймаються та обговорюються закони, поїхати до "Л/ДНР" і разом з колегами, які до нас приїжджали, обговорювати питання, пов'язані з наданням допомоги, вирішенням питань людей і всього іншого", – заявив Володін під час чергового засідання парламенту, на якому не було кворуму.
Володін також згадав росіян, які "перечікують" складні часи за кордоном.
"Той, хто любить свою країну, не їде, у складний час не залишає її віч-на-віч з викликами. Чим довше перечікують на теплих пляжах непростий час, тим складніше буде повернутися", – практично пригрозив Володін.
Обстановка
- Звичайно, ніякого курортного сезону в захоплених російськими терористами українських морських містах немає. Той самий Маріуполь вони перетворили на гетто, де люди щодня мають шукати їжу, воду та медикаменти.
- Російські окупанти продовжують грабувати захоплений Маріуполь, вони вивезли навіть сучасний дитячий майданчик, що стояв у центрі міста.
- Місцеві жителі, яких росіяни залучили до розбирання завалів,підірвалися на гранаті. У підлітка численні осколкові поранення, у чоловіка поранення легенів, живота. Обидва в реанімації у важкому стані.