Спікер Держдуми повідомив, що найкращі курорти ОРДЛО чекають на депутатів РФ

А ось на Захід у складні для країни часи краще не їздити

Володін пропонує росіянам відпочивати на руїнах / Колаж "Сьогодні"

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін цілком серйозно почав агітувати за відпочинок на "знаменитих курортах", захоплених внаслідок воєнних дій бойовиками незаконних утворень "Л/ДНР". Спочатку він запропонував там відпочити своїм колегам.

Про це повідомляють російські інформаційні пропагандистські ресурси.

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"У нас з вами буде час, а зараз у нас з вами пленарне засідання. Потім можна цілком спокійно, причому оформивши відрядження без, відповідно, пропусків відвідувань зали Державної Думи, де приймаються та обговорюються закони, поїхати до "Л/ДНР" і разом з колегами, які до нас приїжджали, обговорювати питання, пов'язані з наданням допомоги, вирішенням питань людей і всього іншого", – заявив Володін під час чергового засідання парламенту, на якому не було кворуму.

Володін також згадав росіян, які "перечікують" складні часи за кордоном.

"Той, хто любить свою країну, не їде, у складний час не залишає її віч-на-віч з викликами. Чим довше перечікують на теплих пляжах непростий час, тим складніше буде повернутися", – практично пригрозив Володін.

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