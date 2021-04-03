Під приводом нового фейку – спікер Держдуми РФ надумав вигнати Україну з Ради Європи

Після опублікованих російськими та окупаційними пропагандистами фейків про буцім "наступ української армії на Донецьк" спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін вимагає виключити Україну з Ради Європи.

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Про це він написав у своєму Telegram.

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Володін бездоказово заявив, що внаслідок ракетного удару з військового безпілотника ЗСУ "загинув п'ятирічний хлопчик".

"Вважаю за необхідне, щоб ПА ОБСЄ і ПАРЄ, де люблять стрясати повітря, дали цьому оцінку і вимагали пояснень від керівництва України. Необхідно обговорити питання виключення цієї країни з Ради Європи", – заявив спікер Держдуми.

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Водночас він згадав, що про смерть дитини не повідомило жодне західне ЗМІ. Ймовірно, тому що доказів ані обстрілу, ані загибелі дитини пропагандисти так і не надали.

Не виключено, що це може бути спланованою акцією Кремля, який продовжує стягувати в прикордонні з Україною райони, а також в окуповані Крим і регіони Донбасу військову техніку. На додачу до цього зрадник України, кримський колабораціоніст, а нині депутат Держдуми РФ Андрій Козенко запропонував ввести на Донбас російські війська.

Однак у розмові з президентом України Володимиром Зеленським його американський колега Джо Байден запевнив у тому, що не залишить Україну наодинці з агресією Кремля.

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