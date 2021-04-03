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Під приводом нового фейку – спікер Держдуми РФ надумав вигнати Україну з Ради Європи

3 квітня, 22:06

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

В'ячеслав Володін хоче покарати Україну через чергового "розп'ятого хлопчика"

Після опублікованих російськими та окупаційними пропагандистами фейків про буцім "наступ української армії на Донецьк" спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін вимагає виключити Україну з Ради Європи.

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Про це він написав у своєму Telegram.

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Володін бездоказово заявив, що внаслідок ракетного удару з військового безпілотника ЗСУ "загинув п'ятирічний хлопчик".

"Вважаю за необхідне, щоб ПА ОБСЄ і ПАРЄ, де люблять стрясати повітря, дали цьому оцінку і вимагали пояснень від керівництва України. Необхідно обговорити питання виключення цієї країни з Ради Європи", – заявив спікер Держдуми.

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Водночас він згадав, що про смерть дитини не повідомило жодне західне ЗМІ. Ймовірно, тому що доказів ані обстрілу, ані загибелі дитини пропагандисти так і не надали.

Не виключено, що це може бути спланованою акцією Кремля, який продовжує стягувати в прикордонні з Україною райони, а також в окуповані Крим і регіони Донбасу військову техніку. На додачу до цього зрадник України, кримський колабораціоніст, а нині депутат Держдуми РФ Андрій Козенко запропонував ввести на Донбас російські війська.

Однак у розмові з президентом України Володимиром Зеленським його американський колега Джо Байден запевнив у тому, що не залишить Україну наодинці з агресією Кремля.

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