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"Супутник V", дубль два: у Росії заявили про створення першої в світі COVID-вакцини для тварин

31 березня, 10:54

Віталій Семченко Віталій Семченко

Масове виробництво препарату планують почати вже в квітні

У Росії заявили про створення і реєстрацію першої в світі вакцини від коронавірусної хвороби для тварин.

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Про це повідомляє пресслужба Россільгоспнагляду.

"Підсумки досліджень дозволяють зробити висновок про нешкідливість вакцини і про її високу імуногенну активність, оскільки у всіх вакцинованих тварин у 100% випадків були вироблені антитіла до коронавірусу", – повідомив заступник керівника організації Костянтин Савенков.

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Антитіла до коронавірусу циркулюють в організмі до 10 місяців – дослідження

Він додав, що вакцина виробляє у тварини імунітет не менш ніж на шість місяців. Масове виробництво препарату може початися вже в квітні.

Нагадаємо, згідно із заявами РФ, у жовтні минулого року вона перша в світі розробила вакцину від коронавірусу. Препарат назвали Sputnik V на честь успішного запуску першого супутника СРСР в 1957 році, який дав старт освоєнню космосу. Однак доказів ефективності препарату немає. Тому застосовують вакцину переважно союзники і сателіти РФ. Що не так з російською вакциною і чому їй ніде в світі не довіряють – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Росія тварини вакцинація тварина коронавірус
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