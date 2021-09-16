"Супутник V" заборонений, ВООЗ призупинила процес сертифікації

"Супутник V" повинен надати інформацію про місце виробництва, про безпеку вакцини і про її ефективність

Жарбас Барбоса: процес схвалення вакцини "Супутник V" з боку ВООЗ був припинений. Колаж: "Сьогодні"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) призупинила процес сертифікації російської вакцини від COVID-19 "Супутник V" і чекає додаткової інформації від виробника.

Про це повідомляє прес-служба ООН.

"Процес схвалення вакцини "Супутник V" з боку ВООЗ був припинений, тому що під час інспекції на одній з фабрик, яка становить частину виробництва вакцини "Супутник V", було виявлено, що ця фабрика не відповідає новим правилам "найкращої практики виробництва"", – заявив заступник голови Панамериканської організації охорони здоров'я лікар Жарбас Барбоса.

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За його словами, щоб отримати схвалення з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я, виробник вакцини повинен надати інформацію за трьома критеріями: перш за все, про саме місце виробництва, яке повинно відповідати встановленим стандартам; по-друге, про безпеку вакцини; і по-третє, про її ефективність.

Він додав, що російські виробники повинні внести необхідні зміни до виробничого процесу і повідомити про це у ВООЗ, після чого буде проведена нова інспекція.

Вакцина "Супутник V"

Це комбінована векторна вакцина для профілактики коронавірусної інфекції COVID-19. Вона розроблена Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Н.Ф. Гамалії.

У РФ вакцина була зареєстрована 11 серпня 2020 року, ось тільки в світі її не визнали. В Україні теж категорично відмовилися від її використання, багато чиновників, політиків і медиків називали її небезпечною. У самій Росії було кілька випадків загибелі людей після уколу препарату

Москва не змогла "пропхати" масове використання вакцини у світі, а з тими небагатьма країнами, з якими вдалося домовитися про постачання, теж стався провал: від "Супутника" відмовилися Чехія, Бразилія, Словаччина, а президент Аргентини захворів після щеплення російським препаратом.

"Супутник" – це кошмар, світова трагедія

Журналіст Дмитро Гордон назвав кошмарною російську вакцину "Супутник V" , яку вже давно забракували в Україні. Пропаганда РФ спочатку розрекламувала її, а потім деякі країни почали відмовлятися від російського препарату.

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За його словами, путінська пропаганда епічно зганьбилася, коли країни почали відмовлятися від російського препарату від коронавірусу.

"Супутник" – це взагалі світова трагедія. Вакцина "Супутник V" – це кошмар. Мене ніколи не перестає дивувати російська пропаганда, Геббельс в труні перевертається. Так розхвалити вакцину свою, так розповісти, що її всі країни зараз закуповуватимуть і вже закупили. А потім країни третього світу почали масово повертати гроші за цю вакцину, тому що їм її не довезли, Словаччина вакцину повернула. Знову пшик. Зробили з мухи слона, хотіли торгонути слоновою кісткою, але й цього не змогли", – сказав Гордон.

Нагадаємо, що раніше Росія обдурила жителів "Л / ДНР" – людей вакцинують небезпечним двійником Sputnik V.

Також нагадаємо, що Гватемала вимагає повернути гроші. Скандал через "Супутник V".