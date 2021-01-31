Зривають захисні маски з протестувальників і фотографують: в Казані поліцейські відзначилися дивною витівкою

Мабуть, вони хочуть затримати їх за порушення карантину

У Казані, де люди вийшли на акцію протесту на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального, поліцейські зривають з затриманих захисні маски.

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Про це повідомляє Avtozak LIVE.

Вони зривають маски і фотографують їх на мобільний телефон. Мабуть, це робиться для того, щоб затримати людей не тільки за участь в протестах, а й за порушення карантину, який ввели через світову пандемію коронавірусу.

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На фото видно, що людей посадили в сніг.

Нагадаємо, що "Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії.

Також в Мережі з'явилося показове фото з Красноярська. Там силовики оточили протестувальників і почали їх затримувати всередині імпровізованого квадрата. За останніми даними, там затримали 194 особи.

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