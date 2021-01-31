Русский
$ 28,19
34,1
  1. Світові новини
  2. Росія

Зривають захисні маски з протестувальників і фотографують: в Казані поліцейські відзначилися дивною витівкою

31 січня, 14:52

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Мабуть, вони хочуть затримати їх за порушення карантину

У Казані, де люди вийшли на акцію протесту на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального, поліцейські зривають з затриманих захисні маски.

Реклама

Про це повідомляє Avtozak LIVE.

Вони зривають маски і фотографують їх на мобільний телефон. Мабуть, це робиться для того, щоб затримати людей не тільки за участь в протестах, а й за порушення карантину, який ввели через світову пандемію коронавірусу.

Реклама

На фото видно, що людей посадили в сніг.

В тренді
Смерть у прямому ефірі: чому челенджі у соцмережах небезпечні (відео)

Нагадаємо, що "Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії.

Також в Мережі з'явилося показове фото з Красноярська. Там силовики оточили протестувальників і почали їх затримувати всередині імпровізованого квадрата. За останніми даними, там затримали 194 особи.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія затримання Казань Олексій Навальний
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиці
Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиціРосія
Палац Путіна
Палац Путіна "переписали" на мільярдераРосія
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований "палац Путіна" (відео)Росія
На картах Google Maps з'явився палац Путіна
На картах Google Maps з'явився палац ПутінаРосія
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистів
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистівУкраїна
"Не х** стояти на шляху": росгвардієць підтримав "колегу", який черевиком штовхнув жінкуРосія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти