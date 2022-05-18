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США можуть наблизити Росію до дефолту. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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18 травня, 15:12
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Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа
США можуть заблокувати можливість Росії обслуговувати свій зовнішній обов'язок, що наблизить Москву до дефолту. Фото: колаж "Сьогодні"
США можуть заблокувати можливість Росії обслуговувати свій зовнішній обов'язок, що наблизить Москву до дефолту. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють військову допомогу США Україні, дефіцит бензину в Німеччині та зміна цілей для атак російських хакерів.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Військова допомога Україні стала зобов'язанням США щодо участі у війні з РФ

Американська газета The Washington Post пише, що останній пакет військової допомоги Україні на 20 млрд доларів, який став частиною законопроекту про допомогу у розмірі майже 40 мільярдів доларів, виходить за межі відправки зброї та представляє довгострокове зобов'язання щодо участі США у війні. Гроші також підуть на збільшення виробництва американських запасів зброї, щоб поповнити значну кількість озброєння, яке вже відправлено до України.

Українцям терміново необхідне західне важке озброєння

Німецький журнал Der Spiegel повідомляє, що сили російської армії закінчуються. У статті йдеться про невпевнений наступ путіна на Донбасі. Зазначається, що зараз українцям потрібне західне важке озброєння, а постачання німецьких "Гепардів" зривається. Якщо важке озброєння прибуде найближчими тижнями, цілком можливо, що українці не лише утримають росіян, а й зможуть відобразити більшу частину своєї території на сході – як вони вже встигли зробити у Харкові.

В аеропорту Берліна може закінчиться авіаційне паливо

Інформагентство Bloomberg пише про ризик дефіциту авіапалива для аеропорту Берліна через можливу зупинку PCK Raffinerie Schwedt, що знаходиться в східній частині країни і контролюється російською "Роснефтью". НПЗ постачає основну частину авіаційного палива для аеропорту німецької столиці та бензину для транспортних засобів регіону. Він безпосередньо підключений до нафтопроводу "Дружба" і розташований неподалік великих портів.

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США можуть наблизити Росію до дефолту

Агентство міжнародних новин Reuters повідомляє, що США можуть заблокувати можливість Росії обслуговувати свій зовнішній борг. Це може наблизити до Москви до дефолту. Росія має 40 мільярдів доларів міжнародних облігацій.

Російські хакери мстять Центральній та Південній Америці за підтримку України

Видання The New York Times пише, що російські хакери зробили кібератаку проти уряду Коста-Ріки, заблокувавши системи збору податків та експорту більш ніж на місяць та змусивши країну оголосити надзвичайний стан. Експерти вважають, що російські хакери почати зміщувати свою увагу зі Сполучених Штатів та Європи на країни Центральної та Південної Америки, можливо, щоб помститися націям, які підтримали Україну.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що проросійські хакери намагалися атакувати Євробачення-2022.

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Також ми інформували, що під час російської кібератаки на Мережу мерії Львова було викрадено частину робочих файлів міста. Їх надрукували на ворожих Telegram-каналах.

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Герої не вмирають!

Той, хто врятував авіацію ВМС… Полковник Ігор Бедзай – начальник служби безпеки польотів, старший інспектор-льотчик Командування Військово-Морських Сил ЗСУ. Один із найкращих військових пілотів України. Це саме він у 2014-му, не чекаючи наказів зверху, врятував авіацію ВМС із окупованого Криму. Загинув у травні 2022-го під час виконання бойового завдання. Герой України. Посмертно.

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Нескорені
На фото - 15-річна дівчинка-сирота, яка сіла за кермо обстріляної автівки, щоб допомогти незнайомим пораненим людям - трьом чоловікам і жінці, що намагалися евакуюватися. Їхала 30 кілометрів з простреленими ногами - від Попасної до Бахмута - по замінованій дорозі, але довезла до лікарні дорослих. Номінована на звання ДСНС - «Герой-рятувальник».
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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