США можуть наблизити Росію до дефолту. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа

США можуть заблокувати можливість Росії обслуговувати свій зовнішній обов'язок, що наблизить Москву до дефолту. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють військову допомогу США Україні, дефіцит бензину в Німеччині та зміна цілей для атак російських хакерів.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Військова допомога Україні стала зобов'язанням США щодо участі у війні з РФ

Американська газета The Washington Post пише, що останній пакет військової допомоги Україні на 20 млрд доларів, який став частиною законопроекту про допомогу у розмірі майже 40 мільярдів доларів, виходить за межі відправки зброї та представляє довгострокове зобов'язання щодо участі США у війні. Гроші також підуть на збільшення виробництва американських запасів зброї, щоб поповнити значну кількість озброєння, яке вже відправлено до України.

Українцям терміново необхідне західне важке озброєння

Німецький журнал Der Spiegel повідомляє, що сили російської армії закінчуються. У статті йдеться про невпевнений наступ путіна на Донбасі. Зазначається, що зараз українцям потрібне західне важке озброєння, а постачання німецьких "Гепардів" зривається. Якщо важке озброєння прибуде найближчими тижнями, цілком можливо, що українці не лише утримають росіян, а й зможуть відобразити більшу частину своєї території на сході – як вони вже встигли зробити у Харкові.

В аеропорту Берліна може закінчиться авіаційне паливо

Інформагентство Bloomberg пише про ризик дефіциту авіапалива для аеропорту Берліна через можливу зупинку PCK Raffinerie Schwedt, що знаходиться в східній частині країни і контролюється російською "Роснефтью". НПЗ постачає основну частину авіаційного палива для аеропорту німецької столиці та бензину для транспортних засобів регіону. Він безпосередньо підключений до нафтопроводу "Дружба" і розташований неподалік великих портів.

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США можуть наблизити Росію до дефолту

Агентство міжнародних новин Reuters повідомляє, що США можуть заблокувати можливість Росії обслуговувати свій зовнішній борг. Це може наблизити до Москви до дефолту. Росія має 40 мільярдів доларів міжнародних облігацій.

Російські хакери мстять Центральній та Південній Америці за підтримку України

Видання The New York Times пише, що російські хакери зробили кібератаку проти уряду Коста-Ріки, заблокувавши системи збору податків та експорту більш ніж на місяць та змусивши країну оголосити надзвичайний стан. Експерти вважають, що російські хакери почати зміщувати свою увагу зі Сполучених Штатів та Європи на країни Центральної та Південної Америки, можливо, щоб помститися націям, які підтримали Україну.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що проросійські хакери намагалися атакувати Євробачення-2022.

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Також ми інформували, що під час російської кібератаки на Мережу мерії Львова було викрадено частину робочих файлів міста. Їх надрукували на ворожих Telegram-каналах.