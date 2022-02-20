США попередили про теракти, що готуються в Москві, Санкт-Петербурзі і на кордоні України

Напади очікуються у людних місцях

У 1999 році росіяни пережили низку терактів / Колаж "Сьогодні"

Американці попередили своїх громадян про ймовірність терактів у багатолюдних місцях у великих містах Росії насамперед у Москві та Санкт-Петербурзі. Також можливі напади на кордоні з Україною.

Про це повідомляється на сайті посольства США у Росії.

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Попередження

"За повідомленнями ЗМІ, є загрози нападу на торгові центри, залізничні станції та станції метро, а також інші місця масового скупчення людей у великих містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною", – йдеться у повідомленні.

Посольство пропонує своїм громадянам бути пильними, уникати скупчення людей, не перебувати поруч із незнайомцями, не втрачати пильність у місцях, які часто відвідують туристи та громадяни західних країн і мають плани евакуації, що не залежать від допомоги уряду США.

Історія терактів у РФ до президентства Путіна

4 вересня 1999 року перший житловий будинок у Росії був підірваний у дагестанському Буйнакську. Вантажівка ГАЗ-52 з 2,7 тонн вибухової речовини з алюмінієвого порошку та аміачної селітри була підірвана поруч із п'ятиповерховим житловим будинком. Загинули 64 особи.

У ніч на 9 вересня 1999 року у житловому будинку у Москві на вулиці Гур'янова стався сильний вибух, який повністю знищив два під'їзди будинку №19. Загинули 106 людей.

13 вересня, в день жалоби за загиблими на вулиці Гур'янова було підірвано ще один московський житловий будинок на Каширському шосе, а у будинку на вулиці Борисівські Стави виявили готову до підриву вибухівку. Загинули 124 особи.

16 вересня 1999 року було знищено будинок у Волгодонську. Загинули майже 250 людей, постраждали близько півтори тисячі.

22 вересня дивом запобігли вибуху житлового будинку в Рязані.

Обстановка

Увечері 20 лютого бойовики вдарили з важкого озброєння по Луганську. Чергову провокацію російські найманці здійснили близько 21:00 з метою звинувачення українських військових.

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Під час очікуваного екстреного засідання Ради Федерації РФ, яке скликав президент Володимир Путін на 22 лютого, очікується ухвалення рішення про введення російських військ на Донбас.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що за даними Штатів на кордонах України Росія сконцентрувала 150 тисяч своїх військових. Загроза вторгнення не минула.

Наступного тижня депутати ВР розглянуть звернення до Ради Безпеки ООН, Європарламенту, Ради ЄС, країн-підписантів Будапештського меморандуму, G7 із закликом негайно направити в Україну міжнародний миротворчий контингент.