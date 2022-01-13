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США налякали РФ санкціями – Лавров заговорив про нервовий зрив

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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13 січня, 16:14
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Законопроект про захист суверенітету України чомусь нікому у Москві не сподобався
У Москві все складніше підбирати слова до ініціатив сенаторів США / Колаж "Сьогодні"
У Москві все складніше підбирати слова до ініціатив сенаторів США / Колаж "Сьогодні"

Законопроект демократів США під назвою "Захист суверенітету України", який 12 січня надійшов до Сенату в очікуванні вторгнення російської армії в Україну зовсім не сподобався Москві. Тепер уже важко підбираючи дипломатичні визначення, обурився глава МЗС Росії Сергій Лавров, який значиться в новому списку санкцій.

Його слова передає агентство "Інтерфакс".

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Нервовий зрив

"Я вважаю, що це своєрідний нервовий зрив. Це в нескінченному утвердженні власної величі люди дійшли до психологічної позначки, яку важко пояснити", сказав Лавров в ефірі російського Першого каналу.

Глава зовнішньополітичного відомства Росії продовжив: "Я з подивом читаю всі ці ініціативи, начебто дорослі люди, серйозні політики, не перший рік у конгресі. І такі кроки не роблять честі".

Нагадаємо, законопроєкт, який після прийняття запрацює у разі вторгнення військ Росії на територію України, передбачає запровадження санкцій проти:

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  • президента Росії Володимира Путіна,
  • прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна,
  • глави МЗС РФ Сергія Лаврова,
  • міністра оборони РФ Сергія Шоягу,
  • начальника Генштабу Збройних Сил РФ Валерія Герасимова,
  • командувачів різними видами збройних сил, включаючи повітряно-десантні та військово-морські сили.

В очікуванні відповіді

Законопроект був підготовлений і переданий до Сенату США за кілька днів до отримання Москвою обіцяної письмової відповіді від США та НАТО на гарантії безпеки Росії від усіх довкола. Лавров теж чекає на цю відповідь, хоча офіційні представники США та НАТО вже не один раз в усній формі Кремлю відмовили.

"Американці нам обіцяли постаратися – але ми їм сказали, що намагатися треба дуже: зробити свої зустрічні пропозиції наступного тижня", сказав Лавров під час виступу на Першому каналі.

За словами міністра, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж зголосився покласти на папір свою реакцію, а потім усі учасники переговорів – російські дипломати та військові – підуть доповідати Володимиру Путіну.

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"Після чого ми доповідатимемо разом із міністром оборони президенту РФ, оскільки ми діємо за його прямим дорученням, це його ініціатива", – пояснив Лавров схему повідомлення відмови господарю Кремля.

Обстановка

  • Заступник глави МЗС РФ Павло Рябков за підсумками переговорів з представниками НАТО заявив, що військові фахівці пропонують Володимиру Путіну варіанти на випадок погіршення обстановки навколо України, але поки що дали шанс дипломатії.
  • Тим часом РФ переміщує військову техніку з Далекого Сходу. Кінцевий пункт призначення цих машин поки що невідомий, оскільки російські спецслужби намагаються приховати ці потяги з відкритих баз даних.
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, який дивом уникнув влучення в санкційний пакет США, не виключив, що ухвалення законопроекту із захисту незалежності України призведе до розриву відносин Москви з Вашингтоном.

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Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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