США налякали РФ санкціями – Лавров заговорив про нервовий зрив

Законопроект про захист суверенітету України чомусь нікому у Москві не сподобався

У Москві все складніше підбирати слова до ініціатив сенаторів США / Колаж "Сьогодні"

Законопроект демократів США під назвою "Захист суверенітету України", який 12 січня надійшов до Сенату в очікуванні вторгнення російської армії в Україну зовсім не сподобався Москві. Тепер уже важко підбираючи дипломатичні визначення, обурився глава МЗС Росії Сергій Лавров, який значиться в новому списку санкцій.

Його слова передає агентство "Інтерфакс".

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Нервовий зрив

"Я вважаю, що це своєрідний нервовий зрив. Це в нескінченному утвердженні власної величі люди дійшли до психологічної позначки, яку важко пояснити", – сказав Лавров в ефірі російського Першого каналу.

Глава зовнішньополітичного відомства Росії продовжив: "Я з подивом читаю всі ці ініціативи, начебто дорослі люди, серйозні політики, не перший рік у конгресі. І такі кроки не роблять честі".

Нагадаємо, законопроєкт, який після прийняття запрацює у разі вторгнення військ Росії на територію України, передбачає запровадження санкцій проти:

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президента Росії Володимира Путіна,

прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна,

глави МЗС РФ Сергія Лаврова,

міністра оборони РФ Сергія Шоягу,

начальника Генштабу Збройних Сил РФ Валерія Герасимова,

командувачів різними видами збройних сил, включаючи повітряно-десантні та військово-морські сили.

В очікуванні відповіді

Законопроект був підготовлений і переданий до Сенату США за кілька днів до отримання Москвою обіцяної письмової відповіді від США та НАТО на гарантії безпеки Росії від усіх довкола. Лавров теж чекає на цю відповідь, хоча офіційні представники США та НАТО вже не один раз в усній формі Кремлю відмовили.

"Американці нам обіцяли постаратися – але ми їм сказали, що намагатися треба дуже: зробити свої зустрічні пропозиції наступного тижня", – сказав Лавров під час виступу на Першому каналі.

За словами міністра, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж зголосився покласти на папір свою реакцію, а потім усі учасники переговорів – російські дипломати та військові – підуть доповідати Володимиру Путіну.

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"Після чого ми доповідатимемо разом із міністром оборони президенту РФ, оскільки ми діємо за його прямим дорученням, це його ініціатива", – пояснив Лавров схему повідомлення відмови господарю Кремля.

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