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США з листопада заборонять в'їзд щепленим російською вакциною "Супутник V" – ЗМІ

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
27 вересня, 21:48
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Раніше, під час пандемії, для росіян не було обмежень на в'їзд в США
Раніше росіянам для в'їзду було достатньо пред'явити негативний тест на COVID-19. Колаж "Сегодня"
Раніше росіянам для в'їзду було достатньо пред'явити негативний тест на COVID-19. Колаж "Сегодня"

З листопада в'їхати в США зможуть тільки щеплені вакцинами від коронавируса, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я або властями країни.

Про це повідомляє The Washington Post

Нові правила:

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Вакцини повинні бути схвалені також Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. У ці категорії входять вакцини, вироблені компаніями: е

  • Pfizer
  • Moderna,
  • Sinopharm
  • Sinovac.

Російські вакцини, в тому числі "Супутник V", не схвалено цими відомствами.

Раніше, під час пандемії, для росіян не було обмежень на в'їзд в США. Для в'їзду в країну їм були необхідні віза і негативний тест на COVID-19. Видання зазначає, що від цього правила постраждають не тільки росіяни, а й деякі інші країни з низьким рівнем доходів, яким Москва постачала вакцини.

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Вакцина "Супутник V"

  • Це комбінована векторна вакцина для профілактики коронавірусної інфекції COVID-19. Вона розроблена Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Н.Ф. Гамалії.
  • У РФ вакцина була зареєстровано 11 серпня 2020 року, ось тільки в світі її не визнали. В Україні теж категорично відмовилися від її використання, багато чиновників, політики і медики називали її небезпечною. У самій Росії було кілька випадків загибелі людей після уколу препарату
  • Москва не змогла "пропхати" масове використання вакцини в світі, а з тими небагатьма країнами, з якими вдалося домовитися про постачання, теж трапився провал: від "Супутника" відмовилися Чехія, Бразилія, Словаччина, а президент Аргентини захворів після щеплення російським препаратом.

Нагадаємо, членам російської делегації, які прибули до Страсбурга , Щоб взяти участь в осінній сесії ПАРЄ, заборонили вільне переміщення по місту. Все через те, що росіяни щеплені препаратом "Супутник V", який не визнає ЄС.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше міжнародні вчені засумнівалися в результатах випробувань російської вакцини . За словами експертів, вони не можуть отримати повний звіт про тестування препарату, оскільки Росія відмовляється передавати дані до завершення випробувань.

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