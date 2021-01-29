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"Стали злішими за зло": Слепаков написав вірш про протести і посварився з дружиною Навального

29 січня, 18:32

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Юлія Навальна допустила, що російський комік мітить в акціонери "Газпрому"

Російський комік Семен Слєпаков жорстко розкритикував учасників акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які пройшли на минулих вихідних в більшості великих міст РФ і за кордоном, та посварився з дружиною заарештованого політика Юлією Навальною.

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28 січня Слєпаков опублікував на своїй сторінці в Instagram матірний вірш про протести. У вірші Слєпаков натякнув на жорсткість учасників, які, за його словами, "забули про жалість", "очерствіли нутром" і "стали зліші за зло" (мовою оригіналу):

Добрые блюстители
Легитимных мер
Глаз сожгли водителю
За номер "а эм эр".

Путинского прихвостня
Снявши со столба,
Сапогами п***ила
Добрая толпа.

И за либеральи
Ценности свои
По е**лу дали
Парню из ГАИ.

На "прикольный" митинг
Звали ребятню
— Детки, приходите
Прогонять гэбню!

Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..

Крыли всех х**ми,
Кто добра был чужд,
Мол, сгноим вас в яме
Ради добрых нужд!

Будет вам наука,
Мы не Лев Толстой!
На дороге, с**а,
У добра не стой!

Жо**ю на вилы
Зло надеть пора!
Есть на это силы,
Братцы, у добра!...

Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так, что незаметно
Стало злей, чем зло.

Серед тих, хто прокоментував вірш (і переважно розкритикував коміка), відзначилася й Юлія Навальна. За її словами, Слєпаков "не втрачає надію стати акціонером ВАТ "Газпром".

Відповідаючи їй, Семен Слєпаков назвав вірш своєю позицією і зазначив, що не зобов'язаний розділяти ані погляди опозиції в Росії, ані методи, якими вона намагається досягти своєї мети.

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Нагадаємо, 23 січня в багатьох містах Росії та інших країн пройшли мітинги на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального. Приблизно 3,7 тис. протестувальників були затримані в РФ.

Незважаючи на це, прихильники Навального вже готують нові акції протесту і закликають людей вийти на вулиці 31 січня і в день суду над політиком, 2 лютого.

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Росія Москва протести Слєпаков вірш Олексій Навальний
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