"Стали злішими за зло": Слепаков написав вірш про протести і посварився з дружиною Навального

Російський комік Семен Слєпаков жорстко розкритикував учасників акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які пройшли на минулих вихідних в більшості великих міст РФ і за кордоном, та посварився з дружиною заарештованого політика Юлією Навальною.

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28 січня Слєпаков опублікував на своїй сторінці в Instagram матірний вірш про протести. У вірші Слєпаков натякнув на жорсткість учасників, які, за його словами, "забули про жалість", "очерствіли нутром" і "стали зліші за зло" (мовою оригіналу):

Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер "а эм эр".



Путинского прихвостня

Снявши со столба,

Сапогами п***ила

Добрая толпа.



И за либеральи

Ценности свои

По е**лу дали

Парню из ГАИ.



На "прикольный" митинг

Звали ребятню

— Детки, приходите

Прогонять гэбню!



Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..



Крыли всех х**ми,

Кто добра был чужд,

Мол, сгноим вас в яме

Ради добрых нужд!



Будет вам наука,

Мы не Лев Толстой!

На дороге, с**а,

У добра не стой!



Жо**ю на вилы

Зло надеть пора!

Есть на это силы,

Братцы, у добра!...



Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.



Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло.

Серед тих, хто прокоментував вірш (і переважно розкритикував коміка), відзначилася й Юлія Навальна. За її словами, Слєпаков "не втрачає надію стати акціонером ВАТ "Газпром".

Відповідаючи їй, Семен Слєпаков назвав вірш своєю позицією і зазначив, що не зобов'язаний розділяти ані погляди опозиції в Росії, ані методи, якими вона намагається досягти своєї мети.

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Нагадаємо, 23 січня в багатьох містах Росії та інших країн пройшли мітинги на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального. Приблизно 3,7 тис. протестувальників були затримані в РФ.

Незважаючи на це, прихильники Навального вже готують нові акції протесту і закликають людей вийти на вулиці 31 січня і в день суду над політиком, 2 лютого.

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