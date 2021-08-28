Станцію метро "Київська" в Москві назвали "Хохловською"

Станцію метро "Київська" в Москві "перейменували" в Google-картах на "Хохловську". Хто це зробив, невідомо, але сам Google поки не поспішає виправляти помилку.
Про це свідчать дані Google-карт.
Варто відзначити, що на офіційній схемою на сайті Московського метрополітену назву станції збережено в нормальному вигляді.
Історія станції
Станція "Київська" Московського метрополітену розташована на Кільцевій лінії. Це єдина станція Кільцевої лінії метро, що розташована не в Центральному адміністративному окрузі Москви.
"Київську" відкрили 14 березня 1954 року. Станція отримала назву від однойменного їй Київського вокзалу і замкнула собою будувалася Кільцеву лінію. У 1953 році главою КПРС став колишній лідер Української РСР Микита Хрущов, і в числі його перших діянь стало увічнення України в московському метро.
"Київська" на Кільцевій пов'язана пересадками з двома однойменними станціями, одна з яких розташовується на Арбатсько-Покровської лінії, інша – на Фільовській.
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