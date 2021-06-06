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"Старшу доньку" Путіна раптово показали по російському держтелеканалу (відео)

6 червня, 18:58

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Старшою дочкою президента РФ Марію Воронцову називають всесвітньо відомі видання

На російському телеканалі вийшло інтерв'ю ймовірної старшої дочки президента Росії Володимира Путіна Марії Воронцової.

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Телеканал "Росія 24" представив Воронцову як кандидата медичних наук, провідного наукового співробітника Національного медичного дослідницького центру ендокринології МОЗ і члена президії Російської асоціації сприяння науці.

Про що говорила Воронцова:

  • про генетичні дослідження;
  • про орфанні (рідкісні, малодосліджені) захворювання;
  • про важливість ранньої діагностики захворювань;
  • про онкологічні захворювання;
  • про раннє неінвазивне тестування вагітних.

До речі, про президента Росії Воронцову не питали.

Старшою дочкою президента Путіна її називають всесвітньо відомі видання: журнал The New Times, BBC і агентство Bloomberg.

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Тема дітей Путіна в Росії – суворе табу. Президент РФ ніколи не з'являвся на публіці зі своїми дітьми. Офіційно у нього дві дочки – Марія і Катерина.

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Російські та західні ЗМІ згадують про кожну з дочок Путіна з додатком "ймовірна" або пишуть у лапках, оскільки інформація про них уривчаста і точно не підтверджена, а президент РФ робить все, щоб так і залишалося.

Раніше росіянка Єлизавета Кривоногова, яку журналісти називають "третьою донькою" президента РФ Володимира Путіна, несподівано виступила проти насильства силовиків до учасників акцій у своїй країні.

Російська компанія "Газпром-медіа" придбала мобільний застосунок "Я Молодець". Відеосервіс розробили за підтримки фонду "Іннопрактика", який очолює ймовірна дочка президента РФ Володимира Путіна Катерина Тихонова.

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