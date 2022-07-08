Країна, яка котиться у прірву: у Росії стрімко збанкрутіло понад 30% населення

З такими темпами РФ скоро стане лідером бідності

Росіяни бідніють/Фото: колаж: "Сьогодні"

Вся Росія продовжує платити за свої злочини перед народом України. Там стрімко побільшало банкрутів.

Про це повідомляє прокремлівський "ТАСС".

Реклама

Деталі

"Число громадян РФ, визнаних банкрутами в першому півріччі 2022 року, зросла на 37,8% в річному вираженні, випливає з даних єдиного федерального реєстру юридично значущих відомостей про факти діяльності юросіб "Федресурс", — йдеться у повідомленні.

"Тінькофф" придумав новий спосіб "пограбувати" росіян

Російський банк "Тінькофф" вирішив заборонити клієнтам здійснювати вихідні перекази у валюті (SWIFT-перекази). А за вхідні перекази банк вимагає платити комісію у розмірі 200 доларів, при цьому ніхто не гарантує, що гроші взагалі надійдуть на картку клієнта. Про це йдеться на офіційному сайті фінустанови.

Повідомляється, що заборону на перекази у валюті буде введено 6 липня і триватиме вона до 1 жовтня. При цьому в банку натякнули, що в усьому винні західні партнери, які нібито не виконують частину своїх домовленостей.

"Що буде з переказами, які вже відправлені, але ще не проведені: ми докладемо всіх зусиль для того, щоб усі SWIFT-перекази клієнтів, які очікують на обробку, були виконані західними партнерами у розумні терміни", – сказано у повідомленні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що росіяни масово вдаються до крадіжок. Також ми писали, що росіянам почали збувати квартири в Україні.