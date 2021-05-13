Стрілянина в російській школі: учитель просила дітей не нервувати батьків

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У Мережі з'явилося листування дітей з 8 "Б" класу і вчительки школи № 175 в Казані, де недавно колишній учень влаштував стрілянину.
Про це повідомляє Baza.
Учні запитують педагога про те, що відбувається в школі, у відповідь вчителька закликає не панікувати і не передавати паніку батькам, а також повідомляє, що в школі сталася стрілянина.
Зазначимо, діти замкнулися в одному з сусідніх кабінетів з 8 "А" класом, який розстріляв Ільназ Галявієв.
Нагадаємо, підозрюваний – 19-річний Ільназ Галявієв, колишній учень цієї школи. Він пробрався до приміщення зі зброєю і відкрив вогонь. Згодом його затримали правоохоронці. Внаслідок нападу на школу в РФ загинули 10 людей.
Вранці в день трагедії хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", у якому з використанням нецензурної лексики попередив про напад на школу.