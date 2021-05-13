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Стрілянина в російській школі: учитель просила дітей не нервувати батьків

13 травня, 09:54

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

В інтернеті з'явилося листування дітей з їх викладачем під час НП в казанської школі №175

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

У Мережі з'явилося листування дітей з 8 "Б" класу і вчительки школи № 175 в Казані, де недавно колишній учень влаштував стрілянину.

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Про це повідомляє Baza.

Учні запитують педагога про те, що відбувається в школі, у відповідь вчителька закликає не панікувати і не передавати паніку батькам, а також повідомляє, що в школі сталася стрілянина.

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Фото: колаж "Сьогодні"
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Зазначимо, діти замкнулися в одному з сусідніх кабінетів з 8 "А" класом, який розстріляв Ільназ Галявієв.

Нагадаємо, підозрюваний – 19-річний Ільназ Галявієв, колишній учень цієї школи. Він пробрався до приміщення зі зброєю і відкрив вогонь. Згодом його затримали правоохоронці. Внаслідок нападу на школу в РФ загинули 10 людей.

Вранці в день трагедії хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", у якому з використанням нецензурної лексики попередив про напад на школу.

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