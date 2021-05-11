Русский
$ 27,76
33,49
  1. Світові новини
  2. Росія

Стрілянина в російській школі: другого стрілка ліквідували

11 травня, 11:01

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зараз силовики перевіряють будівлю на вибухові пристрої, також зросла кількість загиблих і постраждалих

У Казані в школі №175, де сьогодні, 11 травня, сталася стрілянина, ліквідували другого зловмисника. У будівлі може знаходитися декілька вибухових пристроїв, вже знайшли дві розтяжки.

Реклама

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Крім того, за даними соцмереж, число загиблих зросло до 13 осіб а постраждали 32 людини. Двоє із загиблих школярів розбилися, вистрибнувши з вікна на третьому поверсі.

Біля школи прямо на землі лежать поранені діти. Їм надають допомогу медики, поруч – їхні батьки.

В тренді
Хворих на COVID-19 в Індії атакує "чорний грибок": чи загрожує смертоносна недуга українцям

Обережно! Відео може шокувати або налякати

Реклама

\

Відео: соцмережі

Відео: соцмережі

Нагадаємо, декілька років тому у російській школі поліція затримала озброєного підлітка, який розкидав на території школи димові шашки і влаштував стрілянину.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна
Помер 100-річний лідер КПРС, який заборонив всьому
Помер 100-річний лідер КПРС, який заборонив всьому "совку" питиРосія
Екс-директор лікарні, в якій лікували Навального, знайшовся сам після трьох днів пошуків (оновлено)
Екс-директор лікарні, в якій лікували Навального, знайшовся сам після трьох днів пошуків (оновлено)Росія
У Росії учень відкрив стрілянину в школі: загинули діти (фото, відео)
У Росії учень відкрив стрілянину в школі: загинули діти (фото, відео)Росія
Вирізав про Голодомор і НКВС. Український влогер Івангай назвав Дудя
Вирізав про Голодомор і НКВС. Український влогер Івангай назвав Дудя "сц*клом **баним"Україна
Стрілянина в російській школі: другого стрілка ліквідували
Стрілянина в російській школі: другого стрілка ліквідувалиРосія

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти