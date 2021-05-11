Стрілянина в російській школі: другого стрілка ліквідували

Зараз силовики перевіряють будівлю на вибухові пристрої, також зросла кількість загиблих і постраждалих

У Казані в школі №175, де сьогодні, 11 травня, сталася стрілянина, ліквідували другого зловмисника. У будівлі може знаходитися декілька вибухових пристроїв, вже знайшли дві розтяжки.

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Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Крім того, за даними соцмереж, число загиблих зросло до 13 осіб а постраждали 32 людини. Двоє із загиблих школярів розбилися, вистрибнувши з вікна на третьому поверсі.

Біля школи прямо на землі лежать поранені діти. Їм надають допомогу медики, поруч – їхні батьки.

Обережно! Відео може шокувати або налякати

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\ Відео: соцмережі

Відео: соцмережі

Нагадаємо, декілька років тому у російській школі поліція затримала озброєного підлітка, який розкидав на території школи димові шашки і влаштував стрілянину.