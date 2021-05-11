Стрілянина в російській школі: другого стрілка ліквідували

У Казані в школі №175, де сьогодні, 11 травня, сталася стрілянина, ліквідували другого зловмисника. У будівлі може знаходитися декілька вибухових пристроїв, вже знайшли дві розтяжки.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Крім того, за даними соцмереж, число загиблих зросло до 13 осіб а постраждали 32 людини. Двоє із загиблих школярів розбилися, вистрибнувши з вікна на третьому поверсі.
Біля школи прямо на землі лежать поранені діти. Їм надають допомогу медики, поруч – їхні батьки.
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Нагадаємо, декілька років тому у російській школі поліція затримала озброєного підлітка, який розкидав на території школи димові шашки і влаштував стрілянину.