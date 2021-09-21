Стрілянина в університеті Пермі. З'явилися імена і фото загиблих

Як стало відомо, при стрільбі в Пермському державному університеті загинули шестеро людей у віці від 18 до 66 років.
Список загиблих опублікувало Міністерство безпеки Пермського краю.
- Енгаус Маргарита Геннадіївна – 66 років;
- Арамелев Ярослав Олексійович – 19 років;
- Самченко Ксенія Павлівна – 18 років;
- Шакірова Катерина Родоміровна – 19 років;
- Айгельдіна Анна Александровна – 26 років;
- Мохова Олександра Юріївна – 20 років.
Маргарита Енгаус була лікарем-ендоскопістом, її стаж в медицині – 43 роки. В день трагедії вона повинна була забрати онука-другокласника з екскурсії в музеї та ботанічному саду Пермського університету.
Ярослав Армелев навчався на фізичному факультеті ПГНІУ. Він захоплювався музикою, ще в 2016 році закінчив музичну школу по класу скрипки і продовжував виступати.
Ксенія Самченко надійшла в ПГНІУ в 2020 році, на географічний факультет, напрямок "Гідрометеорологія".
Катерина Шакірова вчилася на другому курсі географічного факультету ПГНІУ, напрямок "Гідрометеорологія". Вона захоплювалася плаванням. Вона вчилася разом з Ксенією Самченко, вони дружили.
Анна Айгельдіна вчилася в магістратурі хімічного факультету ПГНІУ.
Олександра Мохова вчилася на факультеті прикладної математики і механіки, напрямок – прикладна математика та інформатика.
Що відомо про стрілянину
- Тимур Бекмансуров проник до навчального закладу і влаштував стрілянину близько 11 ранку в понеділок, 20 вересня. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету. Деякі викладачі та студенти закрилися в аудиторіях. У Мережі поширюють відео, як студенти тікають з будівлі через вікна.
- У Мережу потрапили кадри нападу: Бекмансуров добивав поранених на підлозі;
- Нападника ліквідували. Зброю, з якої він вів стрілянину, не травматичне.
- Через стрілянину в університеті Пермі загинули 6 людей.