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Стрілянина в університеті Пермі. З'явилися імена і фото загиблих

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
21 вересня, 14:36
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Трагедія забрала життя шести людей у віці від 18 до 66 років
Під час стрілянини в Пермському державному університеті загинули шестеро людей, ще 28 постраждали. Колаж: "Сьогодні"
Під час стрілянини в Пермському державному університеті загинули шестеро людей, ще 28 постраждали. Колаж: "Сьогодні"

Як стало відомо, при стрільбі в Пермському державному університеті загинули шестеро людей у віці від 18 до 66 років.

Список загиблих опублікувало Міністерство безпеки Пермського краю.

  • Енгаус Маргарита Геннадіївна – 66 років;
  • Арамелев Ярослав Олексійович – 19 років;
  • Самченко Ксенія Павлівна – 18 років;
  • Шакірова Катерина Родоміровна – 19 років;
  • Айгельдіна Анна Александровна – 26 років;
  • Мохова Олександра Юріївна – 20 років.
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Енгаус Маргарита Геннадіївна
Енгаус Маргарита Геннадіївна

Маргарита Енгаус була лікарем-ендоскопістом, її стаж в медицині – 43 роки. В день трагедії вона повинна була забрати онука-другокласника з екскурсії в музеї та ботанічному саду Пермського університету.

Арамелев Ярослав Олексійович
Арамелев Ярослав Олексійович

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Ярослав Армелев навчався на фізичному факультеті ПГНІУ. Він захоплювався музикою, ще в 2016 році закінчив музичну школу по класу скрипки і продовжував виступати.

Самченко Ксенія Павлівна
Самченко Ксенія Павлівна

Ксенія Самченко надійшла в ПГНІУ в 2020 році, на географічний факультет, напрямок "Гідрометеорологія".

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Шакірова Катерина Родоміровна
Шакірова Катерина Родоміровна

Катерина Шакірова вчилася на другому курсі географічного факультету ПГНІУ, напрямок "Гідрометеорологія". Вона захоплювалася плаванням. Вона вчилася разом з Ксенією Самченко, вони дружили.

Айгельдіна Анна Александровна
Айгельдіна Анна Александровна

Анна Айгельдіна вчилася в магістратурі хімічного факультету ПГНІУ.

Мохова Олександра Юріївна
Мохова Олександра Юріївна

Олександра Мохова вчилася на факультеті прикладної математики і механіки, напрямок – прикладна математика та інформатика.

Що відомо про стрілянину

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