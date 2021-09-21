Стрілянина в університеті Пермі. З'явилися імена і фото загиблих

Трагедія забрала життя шести людей у віці від 18 до 66 років

Під час стрілянини в Пермському державному університеті загинули шестеро людей, ще 28 постраждали. Колаж: "Сьогодні"

Як стало відомо, при стрільбі в Пермському державному університеті загинули шестеро людей у віці від 18 до 66 років.

Список загиблих опублікувало Міністерство безпеки Пермського краю.

Енгаус Маргарита Геннадіївна – 66 років;

Арамелев Ярослав Олексійович – 19 років;

Самченко Ксенія Павлівна – 18 років;

Шакірова Катерина Родоміровна – 19 років;

Айгельдіна Анна Александровна – 26 років;

Мохова Олександра Юріївна – 20 років.

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Енгаус Маргарита Геннадіївна

Маргарита Енгаус була лікарем-ендоскопістом, її стаж в медицині – 43 роки. В день трагедії вона повинна була забрати онука-другокласника з екскурсії в музеї та ботанічному саду Пермського університету.

Арамелев Ярослав Олексійович

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Ярослав Армелев навчався на фізичному факультеті ПГНІУ. Він захоплювався музикою, ще в 2016 році закінчив музичну школу по класу скрипки і продовжував виступати.

Самченко Ксенія Павлівна

Ксенія Самченко надійшла в ПГНІУ в 2020 році, на географічний факультет, напрямок "Гідрометеорологія".

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Шакірова Катерина Родоміровна

Катерина Шакірова вчилася на другому курсі географічного факультету ПГНІУ, напрямок "Гідрометеорологія". Вона захоплювалася плаванням. Вона вчилася разом з Ксенією Самченко, вони дружили.

Айгельдіна Анна Александровна

Анна Айгельдіна вчилася в магістратурі хімічного факультету ПГНІУ.

Мохова Олександра Юріївна

Олександра Мохова вчилася на факультеті прикладної математики і механіки, напрямок – прикладна математика та інформатика.

Що відомо про стрілянину