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Стрілянина в університеті Пермі: всі подробиці кривавої бійні (фото, відео)

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
20 вересня, 13:34
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Через напад загинули 6 людей, ще 24 постраждали
В університеті Пермі сталася стрілянина/Фото: Колаж: Сьогодні
В університеті Пермі сталася стрілянина/Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 20 вересня, невідомий увірвався в університет Пермі і влаштував стрілянину. Внаслідок інциденту загинули та постраждали люди.

Як все відбулося

Близько 11 години ранку в один з корпусів Пермського державного університету увірвався нападник зі зброєю і відкрив вогонь по людях. На місце інциденту виїхали правоохоронці. Відомо, що тривожна кнопка в закладі не спрацювала, оскільки охоронець був убитий першим.

Число загиблих і постраждалих

Нині відомо, що через стрілянину загинули 6 людей. Кількість постраждалих зросла до 24 людина. Інші працівники закладу і студенти забарикадувалися в аудиторіях, тому змогли врятуватися. Студенти покинули місце інциденту, стрибаючи з вікон другого поверху.

Хто стріляв

В мережі з'явилося фото передбачуваного зловмисника. Ним виявився 18-річний Тимур Бекмансуров. Правоохоронцям вдалося ліквідувати стрілка. Попередньо відомо, що він отримав поранення, проте лікарям не вдалося його врятувати. У мережі відзначають, що нападник для стрільби використовував турецьку гладкоствольну рушницю Huglu Atrox T Pump Synt 12/76. Він легально придбав її за 20 тисяч рублів (7,3 тисячі гривень).

У Мережі з'явилося фото ймовірного нападника на університет Пермі/Фото: Live Shot
У Мережі з'явилося фото ймовірного нападника на університет Пермі/Фото: Live Shot

Правоохоронці ліквідували нападника на університет Пермі/Фото: Медуза
Правоохоронці ліквідували нападника на університет Пермі/Фото: Медуза

Планування стрільби

У Мережі з'явилося звернення передбачуваного нападника. Він зазначив, що давно планував влаштувати стрілянину. Хлопець докладно описав, як проходив психіатра, купував зброю і готував напад. Спочатку він планував влаштувати бійню у своїй колишній школі, проте згодом передумав.

Головні тези звернення стрілка:

  • Він не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний і аполітичний.
  • До березня 2021 року стрілок зібрав достатню суму для покупки зброї. Після виповнення 18 років він почав процедуру отримання ліцензії.
  • Його не можна було зупинити. Для Тимура не мало значення, кого вбивати і яким способом.
  • Єдине, як він зазначив, могло його зупинити — смерть.
  • Його переповнював гнів. Він хотів зруйнувати все на своєму шляху.
  • Стрілець підкреслив, що цей день стане самим насиченим в його житті.
  • Тимур не знав, скільки людей він зможе вбити, але хотів "забрати з собою якомога більше".
  • Хлопець завжди думав про смерть.
  • На його думку, одиниці заслуговують на існування.

Раніше ми вже писали про подібні інциденти

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