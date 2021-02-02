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Стягнули автозаки і силовиків: у Москві відбудеться суд над Навальним (фото і відео)

2 лютого, 08:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Прохід вулицею, де знаходиться будівля суду, перекритий, поліцейські вишикувалися вздовж дороги

Сьогодні, 2 лютого, в Москві відбудеться суд, на якому розглянуть питання про заміну для опозиціонера Олексія Навального умовного строку на реальний. До будівлі Мосміськсуду, де відбудеться засідання, вже стягнули силовиків і підігнали автозаки.

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Як повідомляє "Медуза", прохід вулицею, де знаходиться будівля суду, перекритий, поліцейські вишикувалися вздовж дороги. Їх видно вже на підходах до Мосміськсуду.

Поліція біля будівлі суду. Фото: t.me/meduzalive

У Росії відбудеться суд над Навальним. Джерело: t.me/navalnyi_miting

Поліцейські не пропускають журналістів до будівлі Мосміськсуду, навіть з прескарткою.

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Поліція біля будівлі суду. Фото: t.me/meduzalive

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Учасників судового процесу змушують чекати на іншій стороні вулиці і проводять за списками.

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Перевірка біля будівлі суду. Фото: t.me/meduzalive

ЗМІ повідомляють про перше затримання: чоловік затриманий неподалік будівлі суду в районі метро "Преображенська площа".

Також повідомляється, що Юлія Навальна вже прийшла до суду на засідання у справі її чоловіка.

Фото Крістіни Сафонової/"Медуза"

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Нагадаємо, 17 січня Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво". Арешт опозиціонера пояснили порушенням умов дострокового звільнення – реабілітацію Навального в Німеччині після отруєння "Новачком" російська влада розцінила як "ухилення від органів" і наприкінці 2020 року оголосила політика в розшук. Тепер Навального можуть посадити на 3,5 року.

Після арешту Навального в Росії почалися масштабні акції протесту, які жорстко придушують силовики.

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Росія суд Олексій Навальний
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