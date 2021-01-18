Суд заарештував Навального: фото і відео

Суд, який проходив у будівлі поліції міста Химки в Росії, вирішив заарештувати на 30 діб, до 15 лютого, російського опозиціонера Олексія Навального.

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Відповідне рішення оголосила суддя, повідомив штаб Навального в Москві.

Перед цим представниця Міністерства внутрішніх справ попросила відправити Навального під варту на такий строк.

Клопотання захисту про відвід судді було відхилене.

За словами адвоката, опозиціонер залишиться під арештом до розгляду питання про заміну йому покарання у справі "Ів Роше".

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Навальний після оголошення вироку. Фото: t.me/Lshot

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Як повідомляє Ateo Breaking, під час суду в Навального в руках була книга. За його словами, її принесли поліцейські, коли він попросив у них "щось почитати".

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Фото: t.me/Lshot

До початку суду адвокати так і не змогли потрапити до Навального.

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Сам Навальний на початку суду заявив, що не розуміє, що відбувається. Саме судове засідання він назвав насмішкою над правосуддям.

Під час засідання суду під будівлею поліції прихильники опозиціонера вимагали його звільнення.

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Нагадаємо, 17 січня Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво". Арешт опозиціонера пояснили порушенням умов дострокового звільнення – реабілітацію Навального в Німеччині після отруєння "Новачком" російська влада розцінила як "ухилення від органів" і в кінці 2020 року його оголосили в розшук.

Більш докладно про справу проти російського опозиціонера читайте в матеріалі: Одним абзацом. За що арештували Навального.

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