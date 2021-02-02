Суд над Навальним: силовики затримали вже 367 осіб

Поки в засіданні суду у справі російського опозиціонера Олексія Навального оголошена перерва, силовики затримали вже 367 осіб, які прийшли підтримати політика.
Про це повідомляють росЗМІ.
Судячи з відеокадрів, які публікуються в Мережі, під час затримань співробітники ОМОНу іноді застосовують силу і б'ють затриманих.
Як відомо, в судовому засіданні у справі Навального оголошена перерва на дві години. Така довга перерва, за словами судді, потрібна для того, щоб всі встигли пообідати.
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Раніше повідомлялося, що до будівлі суду, де проходить слухання справи, стягнули поліцію і автозаки.
Нагадаємо, 17 січня Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво". Арешт опозиціонера пояснили порушенням умов дострокового звільнення – реабілітацію Навального в Німеччині після отруєння "Новачком" російська влада розцінила як "ухилення від органів" і наприкінці 2020 року оголосила політика в розшук. Тепер Навального можуть посадити на 3,5 року.
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