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Суд над Навальним: силовики затримали вже 367 осіб

2 лютого, 14:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

Під час затримань співробітники ОМОНу іноді застосовують силу і б'ють затриманих

Поки в засіданні суду у справі російського опозиціонера Олексія Навального оголошена перерва, силовики затримали вже 367 осіб, які прийшли підтримати політика.

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Про це повідомляють росЗМІ.

Затримання біля будівлі суду. Джерело: t.me/breakingmash

Судячи з відеокадрів, які публікуються в Мережі, під час затримань співробітники ОМОНу іноді застосовують силу і б'ють затриманих.

ОМОН б'є затриманого. Джерело: @ Bessro4ka

Як відомо, в судовому засіданні у справі Навального оголошена перерва на дві години. Така довга перерва, за словами судді, потрібна для того, щоб всі встигли пообідати.

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Затримання біля будівлі суду. Джерело: t.me/breakingmash

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Раніше повідомлялося, що до будівлі суду, де проходить слухання справи, стягнули поліцію і автозаки.

Нагадаємо, 17 січня Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво". Арешт опозиціонера пояснили порушенням умов дострокового звільнення – реабілітацію Навального в Німеччині після отруєння "Новачком" російська влада розцінила як "ухилення від органів" і наприкінці 2020 року оголосила політика в розшук. Тепер Навального можуть посадити на 3,5 року.

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Росія суд затримання Олексій Навальний
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