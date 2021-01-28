Суд в Росії відхилив апеляцію Навального: адвокат йде в ЄСПЛ

Російський суд відхилив апеляцію на 30-денний арешт опозиціонера Олексія Навального.

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Про це повідомляє Медуза.

Відповідне рішення 28 січня ухвалив Московський обласний суд, який відмовився задовольнити скаргу захисту Навального, в якій було вказано цілу низку невідповідностей чинним законам.

Сам політик брав участь в засіданні за допомогою відеозв'язку, оскільки він продовжує відбувати ув'язнення в СІЗО "Матросская тишина".

"Це просто беззаконня. Беззаконня – це звична річ в Росії. Це демонстративне беззаконня, для того, щоб залякати мене і всіх. Судді – просто раби. Вони хочуть заткнути рота всім таким як я ... Це все – аби залякати", – сказав Навальний.

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Під час засідання представник прокуратури не підтримав апеляцію захисту Навального і назвав її необгрунтованою.

Адвокат Вадим Кобзєв вже обіцяв оскаржити ув’язнення свого підзахисного під варту в Касаційному суді та Європейському суді з прав людини.

Нагадаємо, що 18 січня суд ухвалив рішення залишити Олексія Навального під арештом до розгляду питання про заміну йому покарання у справі "Ів Роше". Його звинувачують в порушенні умов випробувального терміну – нібито він не з'являвся на реєстрацію до кримінально-виконавчої інспекції. За словами адвокатів, за це політику може загрожувати до 2,5 років колонії.

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Це викликало масові протести по всій Росії і за її межами, понад 3,7 тисяч учасників з яких були в підсумку затримані.

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