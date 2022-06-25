Суд у Росії визнав свою армію нацистами

Росіянина засудили за плакат "Ні нацизму", який "дискредитує" окупантів

Росіянина засудили за одиночну акцію "ні нацизму". / Фото: Колаж: Сьогодні

Кіровський районний суд російського міста Київ на 30 тисяч оштрафував активіста Романа Кінга за одиночний пікет. Чоловік тримав у руках плакат "Ні нацизму".

Про це пише проєкт "Радіо Свобода" "Сибір.Реалії".

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Акція відбулася ще 11 квітня у Парку Перемоги. 21 квітня активіста затримала російська поліція, коли він виходив із дому. При цьому йому заламували руки, коли саджали в машину, і відібрали телефон, щоб він не зміг зв'язатися з адвокатом. Внаслідок цього на Романа Кінга склали протокол за "дискредитацію збройних сил РФ".

"Схоже, що кіровський суд, сам того не розуміючи, офіційно визнав, що армія РФ – нацисти", – прокоментував радник глави МВС України Антон Геращенко.

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У суді росіянин намагався довести, що мирним чином висловлював свою думку про війну, про трагедії мирних людей і нібито не мав на меті дискредитувати використання російської армії. Він зазначив, що притягнення до відповідальності за використання слів "Ні нацизму" "за жодних обставин не може вважатися адекватним". Вину у скоєнні правопорушення він не визнав.

Водночас росіянин зізнався, що чекав на подібне рішення суду, оскільки, як він сказав, результат адміністративних справ у Росії вирішений наперед.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав про масові протести у всьому світі у День Росії.

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Крім того, повідомлялося, що в аеропорту Анталії росіянин намагався повіситись на знак протесту проти війни РФ в Україні.