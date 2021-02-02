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Олексія Навального засудили до 3,5 року колонії

2 лютого, 19:22

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Суд задовольнив вимогу прокуратури і замінив умовний вирок реальним

Суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним прийняв рішення скасувати умовний термін, до якого його засудили раніше, і засудити до реального – 3,5 року колонії загального режиму.

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Про це повідомляє Нова газета.

Після вирахування домашнього арешту і часу, проведеного в СІЗО, йому доведеться відбути приблизно 2,5 року покарання. До часу, коли вирок набуде чинності, Навальний залишиться під вартою.

Відповідне рішення Симоновський суд Москви оголосив 2 лютого, задовольнивши клопотання Федеральної служби виконання покарань РФ і прокуратури у так званій справі "Ів Роше".

Навальний брав участь у процесі особисто, а не через відеозв'язок, як минулого тижня. На засіданні також була присутня його дружина Юлія, багато європейських дипломатів і журналістів.

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Крім того, цього разу оголошення вироку дозволили знімати телевізійникам. Раніше це забороняли в залі суду.

Суд проходив в умовах підвищеної безпеки. Зокрема, щоб запобігти масовим протестам, у центр Москви – на Луб'янку і Пушкінську площу – стягнули велику кількість поліцейських, а Красну площу закрили на вхід. Крім того, у Санкт-Петербурзі поліція повністю перекрила Двірцеву площу.

Як ми вже писали, приблизно 400 прихильників заарештованого опозиціонера були затримані біля будівлі суду.

Відео: Сьогодні

Більше про справу, через яку судили Олексія Навального та його брата Олега, читайте в матеріалі на нашому сайті.

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Росія Москва вирок опозиціонер Олексій Навальний
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