Олексія Навального засудили до 3,5 року колонії

Суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним прийняв рішення скасувати умовний термін, до якого його засудили раніше, і засудити до реального – 3,5 року колонії загального режиму.
Про це повідомляє Нова газета.
Після вирахування домашнього арешту і часу, проведеного в СІЗО, йому доведеться відбути приблизно 2,5 року покарання. До часу, коли вирок набуде чинності, Навальний залишиться під вартою.
Відповідне рішення Симоновський суд Москви оголосив 2 лютого, задовольнивши клопотання Федеральної служби виконання покарань РФ і прокуратури у так званій справі "Ів Роше".
Навальний брав участь у процесі особисто, а не через відеозв'язок, як минулого тижня. На засіданні також була присутня його дружина Юлія, багато європейських дипломатів і журналістів.
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Крім того, цього разу оголошення вироку дозволили знімати телевізійникам. Раніше це забороняли в залі суду.
Суд проходив в умовах підвищеної безпеки. Зокрема, щоб запобігти масовим протестам, у центр Москви – на Луб'янку і Пушкінську площу – стягнули велику кількість поліцейських, а Красну площу закрили на вхід. Крім того, у Санкт-Петербурзі поліція повністю перекрила Двірцеву площу.
Як ми вже писали, приблизно 400 прихильників заарештованого опозиціонера були затримані біля будівлі суду.
Більше про справу, через яку судили Олексія Навального та його брата Олега, читайте в матеріалі на нашому сайті.
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