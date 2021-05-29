Доля Софії Сапеги. Путін на зустрічі з Лукашенком заступився за дівчину Протасевича

Президент Росії на зустрічі з білоруським колегою обговорив затримання в Мінську росіянки Сапеги – дівчата Протасевича

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенко підняв питання затриманої в Мінську громадянки РФ Софії Сапеги- дівчини затриманого в Мінську журналіста Романа Протасевича.

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Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"З ініціативи президента Росії була піднята тема російської громадянки, яка була затримана, яка зараз перебуває в СІЗО. Зрозуміло, її доля нам не байдужа ", – сказав Пєсков.

При цьому він зазначив, що Кремль приймає до уваги те, що у Сапеги "є вид на проживання в Білорусі".

"Тому ми виходимо з того, що все повинно відбуватися в рамках закону. Президент доручив МЗС Росії найуважнішим чином відстежувати долю справи російської громадянки", – додав Пєсков.

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Нагадаємо, Софія Сапега була затримана 23 травня в Мінську разом з екс-головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, після того як влада Білорусі за допомогою винищувача змусили сісти літак, на якому вони летіли до Вільнюса з Афін. 25 травня її заарештували на 2 місяці.

В мережі з'явилося відео з "визнанням" Софії Сапеги, що вона є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі" і публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.

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