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Судно "Фортуна" поновило укладання труби "Північного потоку – 2" у водах Данії

24 січня, 21:01

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Раніше США ввели проти російського трубоукладача санкції

Російська баржа-трубоукладач "Фортуна" знову почала укладання труби газопроводу "Північний потік – 2" у водах Данії.

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Про це повідомили в компанії Nord Stream 2 AG.

Там зазначили, що роботи тривають "відповідно до отриманих узгоджень".

Нагадаємо, 19 січня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії згідно з CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – Закон про протидію противникам Америки за допомогою санкцій), зокрема і стосовно трубоукладача "Фортуна" і компанії "КВТ-Рус", що володіє ним.

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Раніше високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Єврокомісія не може заморозити будівництво газопроводу "Північний потік – 2", яким природний газ із Росії піде до Німеччини по дну Балтійського моря, оскільки це приватний проєкт. Водночас, за його словами, він не відповідає планам Євросоюзу.

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Росія Данія труби газопровід Північний потік 2 Фортуна
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