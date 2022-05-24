"Божевільний і крякає як качка". Навальний передав із в'язниці у США свіжу характеристику на Путіна

Політик заявив, що відповідь на запитання: як же зупинити президента РФ, усім належить знайти самим

Олексій Навальний написав статтю про Володимира Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Політик Олексій Навальний написав статтю про президента РФ Володимира Путіна для журналу Time. За його словами, справжня місія Путіна у тому, щоб "викладати уроки". Навальний заявив, що зараз глава держави-агресора веде урок на тему: як обнулити економічне зростання своєї країни за 20 років.

Відповідну статтю опублікували на сайті журналу Time.

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Про що пише Навальний у статті?

"Можливо, справжня місія Володимира Путіна у тому, щоб викладати уроки. Усім — від світових лідерів та світових експертів до звичайних людей. 2022-го він був особливо гарний у цьому. Він знову нагадав нам, що шлях, який починається з "трохи підробити вибори", завжди закінчується диктатурою. Про те, що диктатура завжди веде до війни. Ох, як не варто було про це забувати, правда?" – пише політик.

За словами Навального, світові лідери роками лицемірно говорили про "прагматичну позицію" та вигоди у міжнародній торгівлі. Ціна війни: військова та економічна допомога Україні, біженці, санкції — все це коштуватиме в сотні разів дорожче, ніж приносили нафтові та газові контракти, на підписанні яких "було так приємно пити шампанське".

"Путін нагадав нам про "закон качки". Пам'ятаєте? Ходить, як качка, виглядає і крякає, як качка, — значить, це качка. Так і тут: знищив ЗМІ, організовує політичні вбивства і перебуває в імперських ілюзіях — отже, це божевільний, здатний влаштувати криваву бійню у центрі Європи у ХХI столітті, і не треба з ним обійматися на міжнародних форумах", – заявив політик.

Навальний наголошу, що зараз Путін веде урок на тему: як обнулити економічне зростання своєї країни за 20 років. Проте відповідь на головне запитання: як же зупинити "злісного божевільного з армією, ядерною бомбою та членством у Раді безпеки ООН", усім належить знайти самим.

Доля Навального

17 січня 2021 року Навальний повернувся до Росії з Німеччини, де він перебував на лікуванні від наслідків отруєння. Його затримали у сірій зоні московського аеропорту Шереметьєво, після чого відправили спочатку до СІЗО, потім до в'язниці.

Зараз Олексій Навальний відбуває термін у 2 роки та 6 місяців у виправній колонії ІЧ-2 у Покрові у так званій справі "Ів Роше", за якою опозиціонер спочатку мав умовний термін.

Мосміськсуд 9 червня 2021 року визнав пов'язані з Навальним ФБК та Фонд захисту прав громадян, а також громадський рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. Некомерційні організації було ліквідовано, а діяльність громадського руху заборонено.

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