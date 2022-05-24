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"Божевільний і крякає як качка". Навальний передав із в'язниці у США свіжу характеристику на Путіна

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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24 травня, 10:02
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Політик заявив, що відповідь на запитання: як же зупинити президента РФ, усім належить знайти самим
Олексій Навальний написав статтю про Володимира Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Навальний написав статтю про Володимира Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Політик Олексій Навальний написав статтю про президента РФ Володимира Путіна для журналу Time. За його словами, справжня місія Путіна у тому, щоб "викладати уроки". Навальний заявив, що зараз глава держави-агресора веде урок на тему: як обнулити економічне зростання своєї країни за 20 років.

Відповідну статтю опублікували на сайті журналу Time.

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Про що пише Навальний у статті?

"Можливо, справжня місія Володимира Путіна у тому, щоб викладати уроки. Усім — від світових лідерів та світових експертів до звичайних людей. 2022-го він був особливо гарний у цьому. Він знову нагадав нам, що шлях, який починається з "трохи підробити вибори", завжди закінчується диктатурою. Про те, що диктатура завжди веде до війни. Ох, як не варто було про це забувати, правда?" – пише політик.

За словами Навального, світові лідери роками лицемірно говорили про "прагматичну позицію" та вигоди у міжнародній торгівлі. Ціна війни: військова та економічна допомога Україні, біженці, санкції — все це коштуватиме в сотні разів дорожче, ніж приносили нафтові та газові контракти, на підписанні яких "було так приємно пити шампанське".

"Путін нагадав нам про "закон качки". Пам'ятаєте? Ходить, як качка, виглядає і крякає, як качка, — значить, це качка. Так і тут: знищив ЗМІ, організовує політичні вбивства і перебуває в імперських ілюзіях — отже, це божевільний, здатний влаштувати криваву бійню у центрі Європи у ХХI столітті, і не треба з ним обійматися на міжнародних форумах", – заявив політик.

Навальний наголошу, що зараз Путін веде урок на тему: як обнулити економічне зростання своєї країни за 20 років. Проте відповідь на головне запитання: як же зупинити "злісного божевільного з армією, ядерною бомбою та членством у Раді безпеки ООН", усім належить знайти самим.

Доля Навального

  • 17 січня 2021 року Навальний повернувся до Росії з Німеччини, де він перебував на лікуванні від наслідків отруєння. Його затримали у сірій зоні московського аеропорту Шереметьєво, після чого відправили спочатку до СІЗО, потім до в'язниці.
  • Зараз Олексій Навальний відбуває термін у 2 роки та 6 місяців у виправній колонії ІЧ-2 у Покрові у так званій справі "Ів Роше", за якою опозиціонер спочатку мав умовний термін.
  • Мосміськсуд 9 червня 2021 року визнав пов'язані з Навальним ФБК та Фонд захисту прав громадян, а також громадський рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. Некомерційні організації було ліквідовано, а діяльність громадського руху заборонено.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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