Свердловський губернатор відрубав світловим мечем голову пропагандисту Соловйову. Картина маслом

Євген Куйвашев часто вступає в суперечки з російським пропагандистом, його колега зробив фото, де губернатор Свердловської області вбиває Соловйова

Ігор Кабець (фото ліворуч) та Євген Куйвашев (фото ліворуч) / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер міста Первоуральськ у Свердловській області Ігор Кабець розмістив на своїй сторінці "ВКонтакте" картинку, на якій губернатор Свердловської області Євген Куйвашев відрубує світловим мечем, як у "Зоряних війнах", голову російському пропагандисту Володимиру Соловйову , якого ще називають "Рупор Кремля".

На фото Куйвашева зображено в одязі, який носили джедаї в культовому фільмі.

Крім цього, Кабець зробив відсилання до культової фрази з фільму "Нехай з тобою буде сила" (англ. May the Force be with you).

Віллу Соловйова залили "кров'ю"

В Італії на озері Комо віллу, що належить російському пропагандисту Володимиру Соловйову, залили червоною фарбою . Невідомі забризкали стіни будинку та написали на воротах "вбивця".

Крім того, італійська фінансова поліція заарештувала вілли російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Слідчі Державного бюро розслідування (ДБР) України зібрали необхідний пакет документів для оголошення російського телеведучого, пропагандиста, члена правлячої політичної партії "Єдина Росія" Володимира Соловйова у міжнародний розшук . Документи найближчим часом надішлють закордонним колегам.

11 березня за результатами зібраних доказів у кримінальному провадженні йому було повідомлено про підозру у публічних закликах до зміни державного кордону України, що спричинило тяжкі наслідки – загибель людей.