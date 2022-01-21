"Так вломимо, що мало не здасться": Лукашенко задирається до НАТО

Самопроголошений президент заявив, за якої умови може бути війна

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Білорусі не хочуть війни з країнами Заходу та НАТО та її неможливо перемогти.

Про це повідомив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, прокоментувавши можливе загострення із Заходом та НАТО.

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"Вломимо так..."

"Ми не хочемо війни, ми не хочемо воювати. Ще й тому, що ми – люди з пам'яттю та пам'ятаємо, яка була війна у нас. По-любому, ми воювати не хочемо – ні ми, ні росіяни. Чи знаєте слова цієї пісні? Ні, ми не хочемо", – заявив він.

За словами Лукашенка, війна можлива за однієї умови:

"Якщо нас не просто постійно смикатимуть, як вони зараз роблять, розгортатимуть проти нас армії, залякуватимуть і ставитимуть нас на межу виживання різними санкціями, а ще більше – погрожувати нам... Я говорю зараз, як голова Ради Союзної держави: ми тоді вломимо так, що мало не здасться".

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"Нас неможливо перемогти"

"Тому з нами не треба зв'язуватись. Нас неможливо перемогти. І за духом ми люди такі, і за територією – від Бреста до Владивостока. Вже багато хто пробував – ми пам'ятаємо за останні три-п'ять століть. Чим це скінчилося? Якщо хтось не зрозумів цього, мало не здасться", – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, у вересні Росія та Білорусь провели біля кордонів України масштабні військові навчання "Захід-2021", у яких взяли участь десятки тисяч військових.

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