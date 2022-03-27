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"Талібан" має свої плани на Росію – Гордон

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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27 березня, 22:20
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Журналіст заявив, що уважно стежить за ситуацією
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На контрольовані Російською Федерацією території розпочали претендувати країни, чиєю частиною були ці території. Також інші країни заявляють свої претензії, може заявити й "Талібан".

Про це розповів журналіст Дмитро Гордон в інтерв'ю Василю Голованову в межах проєкту "Час перемагати" на каналі "Україна 24".

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"Цікава ситуація"

За словами журналіста, в Грузії "править" дружній Російській Федерації режим.

"Молдова боїться. Але я не виключаю, що одного дня все посипається у Росії. Я уважно стежу за "Талібаном", який стоїть у південному підчерев'ї Росії – у нього є свої плани. Я спостерігаю за Молдовою, Японією. Подивіться, які кроки робить Японія. Я вам скажу, що відрізаний від материка Кенінгсберг, який має назву Калінінград... Там теж цікава ситуація. Як долетіти туди, як дістатися туди росіянам? Велика проблема", – заявив Гордон.

Він також зазначив, що поки що росіян пускають за кордон, але не виключено, що це незабаром закінчиться:

"Я думаю, що скоро нікуди і ніхто літати не буде, їздити не буде, порти все закриють, залізничне сполучення закриють. Тому Росія сидітиме в д*пі і дихатиме своїм газом".

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Нагадаємо, Дмитро Гордон раніше попереджав росіян, що в них залишився останній шанс скинути Путіна, інакше Росія більше не зможе повернутися до цивілізації.

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