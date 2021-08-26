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Коли пісня будувати та жити не допомагає. "Талібан" заборонить мешканцям Афганістану слухати музику

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
26 серпня, 17:17
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Таліби заявили про свій намір "відновити країну, яка зруйнована десятиріччями війни"
Таліби хочуть переконати громадян не слухати музику. Фото: колаж "Сьогодні"
Таліби хочуть переконати громадян не слухати музику. Фото: колаж "Сьогодні"

Мешканцям Афганістану заборонять слухати музику. Про це заявив представник "Талібану", який захопив владу в країні, Забіхула Муджахід в інтерв'ю The New York Times у четвер, 26 серпня.

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"Музика заборонена в ісламі. Але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей (не слухати музику – Ред.), Замість того, щоб надавати на них тиск", – сказав Муджахід.

За його словами, таліби прагнуть "відновити країну, зруйновану десятиліттями війни".

"Ми хочемо побудувати майбутнє і забути про те, що відбувалося в минулому", – додав Муджахід.

У той же час жінки, за його словами, в довгостроковій перспективі зможуть повернутися "до своїх повсякденних справ". Він стверджує, що побоювання щодо примусу залишатися вдома і повністю закривати обличчя на публіці безпідставні. Також Муджахід додав, що вимога, щоб жінку на публіці супроводжував чоловік-родич, трактували неправильно – це нібито відноситься тільки до поїздок тривалістю три дні і більше.

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"Якщо вони ходять в школу, офіс, університет або лікарню, їм не потрібен махрам (Супроводжуючий чоловік – Ред.)", – сказав Муджахід.

При цьому він рекомендував афганським жінкам залишатися вдома, поки всіх бойовиків "не навчать", як правильно звертатися і вести себе з ними.

Щодо евакуації афганців, які працювали з міжнародними силами в Афганістані, Муджахід заявив, що тих, у кого є необхідні документи, нібито не зупиняють на в'їзді в аеропорт.

"Ми сказали, що людям, які не мають належних документів, що не дозволяється виїжджати. Їм потрібні паспорти та візи в країни, в які вони збираються, а потім вони можуть полетіти літаком. Якщо їх документи дійсні, то ми не будемо питати, що вони раніше займалися", – сказав Муджахід.

"Вони (Західні країни – Ред.) не повинні втручатися в справи нашої країни і позбавляти наших людських ресурсів: лікарів, професорів та інших людей, які нам потрібні тут. В Америці вони можуть стати прибиральниками або кухарями. Це нелюдяно", – підсумував Муджахід.

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Раніше повідомлялося, що бойовики руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані , Помістили під домашній арешт колишнього президента країни Хаміда Карзая і голови Вищої ради національного примирення Абдуллу Абдуллу.

Що відбувається в Афганістані

Нагадаємо, після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопило столиці більше 20 провінцій країни.

13 серпня 2021 року таліби увійшли в Кабул . Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.

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